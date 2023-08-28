В Германии нашли фоссилию питона, жившего 47 млн лет назад

В немецком карьере Мессель во время раскопок этим летом было найдено 820 окаменелостей. Среди них - фоссилия молодого питона.

В Германии найдена уникальная окаменелость - на редкость хорошо сохранившаяся фоссилия молодого питона, возраст которой оценивается примерно в 47 миллионов лет. Об этом в конце августа сообщило Зенкенбергское общество естествознания (Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung), представившее отчет об очередных раскопках на территории карьера Мессель (Grube Messel).

Посетительский центр карьера Мессель Фото: Arne Dedertdpa/picture alliance

Карьер Мессель - объект Всемирного наследия

Этот карьер расположен в федеральной земле Гессен недалеко от Дармштадта и является местом обнаружения многочисленных окаменелостей растений, насекомых, рыб, земноводных и других животных. В эпоху эоцена, которая началась 56 миллионов лет назад и продолжалась около 20 миллионов лет, на этом месте существовало вулканическое озеро, окруженное тропическим лесом.

Фоссилии образовались здесь в мелкозернистом горючем сланце - породе, возникшей из донных отложений. В целом за время исследований в карьере Мессель уже найдено несколько десятков тысяч окаменелостей. Среди них - фоссилии крокодилов, своего рода колибри, двух черепах во время полового акта, кости разных млекопитающих, в частности, летучих мышей и пропалеотерий. Последних часто называют доисторическими лошадьми, хотя непосредственными предками лошадей эти животные не являются.

Место палеонтологических раскопок в карьере Мессель Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Каждый год число найденных в этом карьере фоссилий увеличивается примерно на три тысячи. В 1995 году Мессель получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для туристов здесь работает информационный центр и по предварительной записи проводятся экскурсии на месте раскопок (www.grube-messel.de ).

Некоторые фоссилии из Месселя можно также увидеть в постоянной экспозиции Гессенского земельного музея в Дармштадте (Hessisches Landesmuseum Darmstadt).

Фоссилии карьера Мессель. Фотогалерея

Палеонтологические находки 2023 года

Как говорится в отчете, во время первых раскопок 2023 года, продолжавшихся четыре недели в середине лета, ученые нашли в общей сложности 820 окаменелостей. "Из них около 80 процентов - это фоссилии насекомых и растений, остальные 20 процентов - позвоночных животных, в основном - рыб", - отметила руководитель палеонтологических работ Соня Ведман (Sonja Wedmann) из Зенкенбергского научно-исследовательского института и Музея естествознания (Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum) во Франкфурте-на-Майне.

Голова питона, трахея и хрящевые кольца Фото: Senckenberg/Behr

Самой интересной находкой 2023 года до сих пор стала фоссилия примерно 40-сантиметровой змеи - предположительно, молодого доисторического питона. Точную принадлежность немецкие специалисты пока не определили, но предполагают, что речь идет о новом виде, который до сих пор не был известен.

Уже сейчас еще до окончания процесса препарирования окаменелости ученые называют эту находку уникальной. Полностью сохранились не только голова, хвост и тело рептилии. Как подчеркнул палеогерпетолог д-р Кристер Смит (Dr. Krister Smith), внутри также можно разглядеть змеиную трахею, включая хрящевые кольца. Такого рода фоссилия обнаружена здесь впервые.

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