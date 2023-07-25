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Самому старому пауку Германии - 315 миллионов лет

Максим Нелюбин
6 мин. назад

В Германии опубликовано исследование, посвященное редкой окаменелости - фоссилии паука каменноугольного периода.

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Arthrolycosa wolterbeeki
Arthrolycosa wolterbeeki - окаменелость самого старого паука в ГерманииФото: Dunlop

Возраст самой старой окаменелости паука, кода-либо найденной на территории Германии, составляет от 310 до 315 миллионов лет. Уникальная фоссилия каменноугольного периода (карбона) была обнаружена некоторое время назад на карьере Писберг около нижнесаксонского города Оснабрюк. Она была названа в честь нашедшего эту окаменелость геолога Тима Вольтербека (Tim Wolterbeek) - Arthrolycosa wolterbeeki.

Ученый передал свою находку в Музей естествознания в Берлине (Museum für Naturkunde). Коллекция этой туристической достопримечательности Берлина состоит из 30 миллионов объектов.

Рисунок д-ра Ясона Дюнлопа
Рисунок, созданный на основе изучения окаменелости Фото: Dunlop

Очень старый и прекрасно сохранившийся

В июле сотрудник берлинского музея д-р Ясон Дюнлоп (Dr. Jason Dunlop) опубликовал результаты детального исследования этой редкой фоссилии. Статья вышла в международном палеонтологическом журнале PalZ - Paläontologische Zeitschrift. Как отмечается в сообщении музея, окаменелость очень хорошо сохранилась, что дает возможность рассмотреть мельчайшие детали - вплоть до паутинной железы и мелких волосков.

Длинна паука составляла около одного сантиметра, размах лап достигал четырех сантиметров. Ранее самая старая такая находка в Германии относилась к юрскому периоду мезозойской эры - около 201-145 миллионов лет назад.

Arthrolycosa wolterbeeki - окаменелость самого старого паука в Германии
Еще одна фотография палеонтологической находки Фото: Dunlop

Ископаемый вид Arthrolycosa wolterbeeki относится к подотряду членистобрюхих пауков. Современные родственники встречаются в странах Юго-Восточной Азии. До сих пор ученым удалось найти всего лишь двенадцать видов таких пауков каменноугольного периода - во Франции, Чехии, Польше и США. Современные членистоногие этих видов живут в земляных норках, закрывающихся крышкой-люком. От этих норок в разные стороны расходятся сигнальные нити.

Рисунок д-ра Ясона Дюнлопа
Один из рисунков д-ра Ясона Дюнлопа для научной публикации с обозначениями головы, волосков, брюшка, коготка и паутинных бородавок Фото: Dunlop
Рисунок д-ра Ясона Дюнлопа
Ногощупальца, волоски, лапки Фото: Dunlop

Образ жизни 

Не исключено, что во времена карбона эти виды вели аналогичный образ жизни, то есть редко покидали свои норки - соответственно, редко падали в воду, что является одной из предпосылок для образования окаменелостей.

Это может служить объяснением факта, что такие фоссилии встречаются очень редко. Однако, также вероятно, что широкое распространение пауков на Земле началось позже - после того, как они приспособились использовать воздушные паутины для ловли своей добычи - насекомых.

В мире сейчас насчитывается более 51 тысячи видов пауков, в Германии - около одной тысячи. Также учеными в целом обнаружено и описано более 1400 вымерших видов.

Писберг (Нижняя Саксония)
Карьер в ПисбергеФото: Rainer Kiedrowski/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Национальный геотоп

Каменоломня в Писберге давно получила известность среди палеонтологов как место, богатое на такого рода находки. Здесь были обнаружены многочисленные фоссилии растений, насекомых и других животных - в частности, скорпионов. В 2019 году карьеру был присвоен статус национального геотопа - особого геологического образования, несущего информацию о развитии планеты и жизни на Земле.

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