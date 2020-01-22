Смотровые площадки в Берлине

Популярные места, откуда можно посмотреть на Берлин сверху: от Колонны Победы до "Облачной рощи". За деньги и просто даром.

В Берлине найдется немало мест, откуда можно посмотреть на город сверху. Вот некоторые из них. Начнем в парке Тиргартен.

1. Колонна Победы

Колонна Победы и вид на Берлин со смотровой площадки

Эта триумфальная колонна (Siegessäule) была построена здесь по приказу прусского короля и кайзера Германии Вильгельма I в честь побед над Данией, Австрией и Францией в XIX веке. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно преодолеть 285 ступеней.

• www.visitberlin.de/en/siegessaule

2. Телевизионная башня

Телевизионная башня и вид на Берлинской собор со смотровой площадки

Самая высокая столичная смотровая площадка находится на Берлинской телевизионной башне (Berliner Fernsehturm). Телевышку возвели на площади Александерплац немногим более полувека назад. Подъем на скоростном лифте на 210-метровый уровень занимает всего 35 секунд. Чтобы не тратить время на стояние в очереди, билеты можно заказать заранее в интернете.

• tv-turm.de

3. Берлинский собор

Бульвар Унтер-ден-Линден со смотровой площадки собора Фото: picture-alliance/dpa/P. Grimm

На предыдущей фотографии, сделанной с телевышки, был виден Берлинский собор (Berliner Dom). В свою очередь, с крыши этого храма открывается такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден. Здесь же рядом расположен знаменитый Музейный остров, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

• www.berlinerdom.de

4. "Форум Гумбольдтов"

Посетители на крыше "Форума Гумбольдтов" в Берлине Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Смотровая площадка на крыше "Форума Гумбольдтов" (Humboldt Forum) - самая новая такая достопримечательность Берлина. Возведения нового музейно-культурного комплекса было завершено в сентябре 2022 года. Форум расположен на месте бывшей резиденции прусских монархов - Берлинского городского дворца. Площадка расположена примерно на 30-метровой высоте. Рядом находятся Музейный остров, Бранденбургские ворота и Берлинский собор.

• www.humboldtforum.org

5. Отель Park Inn

Отель Park Inn и Берлинская телевышка

Еще одна берлинская смотровая площадка - терраса столичного отеля Park Inn, расположенного по соседству с Берлинской телебашней на той же самой площади Александерплац. Терасса находится на 120-метровой высоте.

• www.parkinn-berlin.de/aussichtsterrasse

6. Башня Кольхоффа

Башня Кольхоффа и вид со смотровой площадки в сторону Берлинского собора

Далее заглянем на Потсдамскую площадь. Посетители панорамного кафе Panoramapunkt Berlin на одной из здешних высоток - Башне Кольхоффа (Kollhoff-Tower) - могут не только полюбоваться видами Берлина, но и прокатиться на самом быстром пассажирском лифте в Европе: 8,65 метра в секунду. Башня названа именем немецкого архитектора Ханса Кольхоффа - одного из авторов проекта.

• panoramapunkt.de/kollhoff-tower

7. "Земной шар"

Воздушный шар "Weltballon" на земле и в небе

Особая берлинская достопримечательность - этот воздушный шар-глобус "Weltballon" с постоянной рекламой газеты Die Welt (в переводе - "Мир"), на котором можно на 15 минут подняться над центром города примерно на 150-метровую высоту - насколько позволяет удерживающий трос. Стартовая площадка находится недалеко от КПП "Чарли".

•berlinhelicopter.de

8. Виктория-парк в Кройцберге

Национальный памятник в честь Освободительных войн и Викториа-парк

Таким видом на столичный район Кройцберг можно насладиться - абсолютно бесплатно - от Национального памятника в честь Освободительных войн Пруссии против Наполеона в 1813-1815 годах. Здешний Виктория-парк, разбитый на одном из немногих берлинских естественных холмов, пользуется большой популярностью у романтиков, которые хотят проводить закат или встретить рассвет.

• www.berlin.de

9. Мюггельтурм

Терраса ресторана и башня Мюггельтурм

Эта достопримечательность находится около самого крупного из многочисленных берлинских озер. Башня на озере Мюггельзе - Мюггельтурм (Müggelturm) - была возведена в столичном районе Кёпеник в 1961 году на месте сгоревшей деревянной вышки 1880 года постройки. Полюбоваться окружающими ландшафтами здесь можно за чашечкой кофе на террасе или со смотровой площадки на башне.

• www.mueggelturm.berlin

10. Коктейль-бар Monkey Bar

25 Hours Hotel и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма

Чтобы попасть в этот популярный бар на крыше берлинской гостиницы 25 Hours Hotel, нередко приходится ждать внизу около лифта, когда наверху освободятся места. Постоянные посетители ценят сочетание здешней атмосферы, вкусных напитков и видов на Берлинский зоопарк и Мемориальную церковь кайзера Вильгельма.

• www.25hours-hotels.com

11. Драхенберг

Раннее утро на холме Драхенберг Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Этот холм прозвали "Драконьей горой" - Drachenberg. Почему? Потому что здесь часто запускают воздушных змеев, а по-немецки "дракон" и "воздушный змей" - одно слово: Drache. Холм появился в берлинском районе Груневальд после Второй мировой войны и состоит из обломков разрушенных во время войны зданий. Впрочем, змеев запускать здесь не обязательно, можно просто устроить пикник или встретить рассвет.

• www.berlin.de

12. Берлинская радиобашня

Берлинская радиобашня на фоне вечернего неба Фото: picture-alliance/dpa/A. I. Baensch

Эта фотография тоже сделана на холме Драхенберг, откуда видно 150-метровую Берлинскую радиобашню (Berliner Funkturm), сооруженную из стали в середине 1920-х годов. На 50-метровом уровне здесь находится ресторан, а на самом верху - смотровая площадка.

• www.funkturm-messeberlin.de

13. Купол Рейхстага

Посетители Рейхстага внутри купола Фото: picture-alliance/dpa/D. Kalker

Одной из самых известных смотровых площадок в Берлине является купол Рейхстага (Reichstag), для посещения которого нужно записаться заранее на сайте немецкого парламента - бундестага. Если после предварительной записи останутся свободные места, они распределяются в гостевом центре за два часа до времени начала осмотра. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности. Вход бесплатный.

• www.bundestag.de

14. Французский собор

Вид на Берлинский собор и Берлинскую телебашню Фото: Stefanie Loos/AFP/Getty Images

Французский собор (Französischer Dom) расположен на одной из самых красивых площадей Берлина - Жандарменмаркт. Смотровая площадка на круглой башне этого храма обеспечивает 360-градусный обзор города.

• franzoesischer-dom.berlin

15. "Облачная роща"

"Облачная роща" в берлинском районе Марцан Фото: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Эта необычная смотровая площадка появилась в Берлине весной 2017 года - в районе Марцан. "Облачная роща" (Wolkenhain) была возведена в рамках подготовки Федеральной садово-парковой выставки (BUGA 2017). Холм, на котором она находится, возник в один из ледниковых периодов. Высота самой площадки составляет двадцать метров.

• www.visitberlin.de

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