Елки-палки! Самая страшная и самая красивая елки Германии

В конце ноября немецкие города начинают украшать рождественскими елками. И далеко не все из них - красавицы. Самая уродливая елка досталась экс-канцлеру Шредеру.

Даже гирлянда из 2200 лампочек не смогла спасти ее от позора - рождественская елка, установленная в этом году на площади перед церковью Маркткирхе в Ганновере, по мнению пользователей соцсетей, является самой уродливой в Германии. Невзрачная и плоская, однобокая и кривая - это дерево испортило предрождественское настроение местным жителям, среди которых, кстати, и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder). Дерево, предназначенное для украшения традиционного рождественского базара в старом городе, выглядит, будто упало с грузовика во время транспортировки.

Самая уродливая елка

Действительно, как пояснили газете Bild представители городских властей Ганновера, во время перевозки из соседней земли Шлезвиг-Гольштейн у ели на высоте примерно семи метров поломались или вовсе оторвались ветки, со многих осыпались иголки.

Самая некрасивая, по мнению пользователей соцсетей, стоит в Ганновере Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

"Она чертовски уродлива, - прокомментировал в Facebook один пользователь. - Если бы я был в администрации города, я бы немедленно отдал ее в зоопарк на съедение слонам и поставил бы красивое дерево. В общем, с таким веником - это не реклама".

В то же время власти города не хотят менять неудачное дерево на более подходящее - не видят в этом смысла. Оптимистично настроен и Мартин Пренцлер (Martin Prenzler), глава городского общства Ганновера (City-Gemeinschaft Hannover e.V.): "Это как в семье. Если кто-то покупает елку, всегда найдется тот, кто к ней придирается. К этому надо относиться с юмором: встряхнул, повернул, включил лампочки - и под глинтвейн она будет смотреться очень красиво". Цитирует представителя города газета Bild.

Важная елка

С приключениями добралась до Берлина рождественская елка "для канцлера", как ее называют в народе. Грузовик, который должен был вывезти 17-метровую ель из-под Эберсвальде на северо-востоке земли Бранденбург, застрял на подъезде в лесной грязи. Земля размягчилась из-за сильного дождя, который шел всю неделю. "Лесные тропы не предназначены для такой техники, - прокомментировал ситуацию немецкой медиакомпании RBB городской лесничий Флориан Маннс (Florian Manns). - Но все закончилось хорошо". Машину вытащили при помощи трактора и экскаватора. В конце концов, на три часа позже запланированного, выбранную ель спилили и доставили ко входу в ведомство федерального канцлера в Берлине. Через пару дней она будет торжественно передана канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Найти подходящий экземпляр оказалось не так просто. Как рассказал лесничий, многие хвойные деревья в лесу Эберсвальда были уничтожены жуками-короедами. Если бы эту пихту не спилили для канцлера, то ее, скорее всего, ожидала бы такая же участь.

У ведомства федерального канцлера в Берлине готовятся наряжать рождественскую елку Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

В прошлом году перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине стояла не пихта, а красная ель. Тогда дерево высотой 16 метров было выращено в экологически чистых условиях близ монастыря Нойцелле в земле Бранденбург. На Рождество в столице оно было украшено почти 5 тысячами лампочек.

Идеальная елка

Ну, а самой красивой и самой фотографируемой рождественской елкой в Германии в этом году, вероятно, станет 23-метровая лесная красавица у Бранденбургских ворот в Берлине. 30-летнее дерево было срублено в минувшее воскресенье в лесу Мольсдорф-Тайхвольфрамсдорф в федеральной земле Тюрингия.

С особой осторожностью, чтобы не повредить крону и ветви, мощный кран поднял и уложил дерево на грузовую платформу, которая и доставила его в столицу под хлопьями падающего первого снега. Прямая, как стрела, с кроной канонической формы и древесиной без дефектов, с пушистой, зеленой хвоей - идеальная по мнению экспертов.

Рождественскую елку к Бранденбургским воротам из тюрингского леса привозят уже в девятый раз. Шести берлинским декораторам понадобится около недели, чтобы украсить этот рождественский символ 15 тысячами энергосберегающих лампочек и сотнями праздничных игрушек.

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