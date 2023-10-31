В Германии освятили "несостоявшийся" подарок Шредера

Во вторник, 31 октября, в День Реформации, был освящен новый витраж в евангелическо-лютеранской церкви Маркткирхе Св. Георга и Якова в Ганновере, споры о котором велись в Германии много лет. В богослужении , после которого состоялась торжественная церемония открытия витража, приняли участие около 800 человек. Среди них, помимо представителей политических кругов и земельной и городской администрации, присутствовал создатель этого произведения - немецкий скульптор и художник Маркус Люперц (Markus Lüpertz), а также экс-канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder) со своей супругой.

Немецкий скульптор и художник Маркус Люперц, экс-канцлер Германии Герхард Шредер со своей супругой Фото: Jens Schulze/epd-bild/picture alliance

Жаркие споры об установке нового витража и даже судебное разбирательство в этой связи шли около семи лет. Одной из причин стало участие экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в этой истории. В 2016 году он решил сделать ценный подарок столице федеральной земли Нижняя Саксония, которая стала важной вехой в его политической карьере, и в которой он до сих пор живет. Будучи прихожанином евангелической церкви, Шредер хотел заказать для старинной Маркткирхе в Ганновере витраж вместо уже имеющегося обычного окна и собрал необходимую для этого сумму - около 135 тысяч евро. Однако подарок Герхарда Шредера в итоге не был принят. Одна из причин - в личности политика: экс-канцлер и раньше вызывал критику из-за своей близости к Владимиру Путину, а после начала российской агрессии в Украине немецкая церковь и вовсе решила отказаться от денег экс-канцлера. Большая часть предоставленной им суммы была направлена на проекты помощи Украине. На новый витраж община собрала пожервования самостоятельно.

Высота витража - 13 метров. Цена проекта - 208 тысяч евро, которые собрали прихожане Фото: Jens Schulze/epd/picture alliance

Спор о Лютере и мухах

Но ранее еще больше дискуссий, чем финансирование от Шредера, вызвало изображение на витраже - многие считали, что оно абсолютно не подходит для лютеранской церкви. Этот спор решился в суде. Создателем спорного витража стал известный в ФРГ скульптор и художник Маркус Люперц (кстати, хороший друг Герхарда Шредера, который был приглашен на пятую свадьбу экс-канцлера). Его композиция посвящена Реформации и выполнена в очень современном стиле. Это не всем пришлось по душе.

В центре картинки изображен немецкий реформатор Мартин Лютер. По худощавой фигуре (каким он в реальности, впрочем, не был), одетой в белый балахон, с искаженным ужасом лицом и воздетыми к небу руками, ползут пять метровых мух. Мухи считаются символом зла. Кто-то увидел в этом метафору борьбы Лютера с дьяволом, кто-то - признаки неоднозначности личности самого отца немецкой Реформации. В общине такой художественный взгляд сочли интересным и вполне допустимым. По мнению епископа протестантской церкви в Ганновере Ральфа Майстера (Ralf Meister), такое изображение Лютера позволяет по-другому взглянуть на эту историческую личность: "целеустремленный человек, раздираемый сомениями". Мухи символизируют зло, которое упорно преследует человека и не желает отступать. "Они беспокоят нас, как всегда беспокоит зло, - сказал Майстер на торжественной церемонии информационному агентству KNA. - Так пусть же этот витраж останется в Маркткирхе своеобразным раздражителем надолго; я надеюсь на это".

Пастор Маркткирхе Марк Блессинг (Marc Blessing) считает, что на фоне войны в Украине значение проекта только выросло, и художественное произведение должно теперь еще больше затронуть чувства людей. "Мы переживаем войну, мы переживаем пандемию, их символизируют мухи, они окружают нас. Белая фигура находится в центре. Витраж обрел новую силу выражения", - цитирует священника немецкая газета Bild.

В свою очередь Георг Биссен (Georg Bissen), приемный сын и наследник архитектора Дитера Эстерлена (Dieter Oesterlen), который отреставрировал Маркткирхе после Второй мировой войны и является правообладателем художественного оформления ее интерьера, был категорически против того, чтобы вместо одного из белых окон появился витраж с не похожим на себя Лютером и мухами. По его мнению, новое произведение разрушает общую концепцию. Самостоятельно договориться с церковной общиной Биссену не удалось, поэтому это дело рассматривал Верховный земельный суд в городе Целле. Суд разрешил установку оригинального витража современного художника. Стороны заключили компромисс.

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