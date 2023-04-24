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Вёрлицкий парк
Готический дом в Вёрлицком паркеФото: Bildagentur-online/Schoening/picture alliance
ТуризмГермания

Средневековые витражи - уникальная коллекция в Германии

Максим Нелюбин

В Готическом доме посреди Вёрлицкого парка хранится самая большая коллекция витражей в Европе.

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Вёрлицкий парк - главная часть Паркового королевства Дессау-Вёрлиц в немецкой земле Саксония-Анхальт, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое место среди здешних культурных ценностей занимает уникальная коллекция мирового значения - собрание средневековых витражей в Готическом доме, состоящее из более чем двухсот экспонатов.

Окна дома

Готический дом в Вёрлицком парке
Образ Святого Духа как голубяФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Большинство экспонатов коллекции вмонтированы в окна Готического дома - одного из первых неоготических зданий Германии. Снаружи витражи защищают от солнца белые матерчатые жалюзи, но внутрь попадает достаточно света, чтобы оценить игру красок и мастерство создателей.

Вильгельм Телль

Готический дом в Вёрлицком парке
Окна Готического дома и витраж со сценой из жизни Вильгельма ТелляФото: DW/Nelioubin / Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Основную часть этой коллекции составляют средневековые витражи из Швейцарии с изображениями разных национальных героев этой страны, среди которых, конечно же, есть Вильгельм Телль.

Княжеская коллекция 

Готический дом в Вёрлицком парке
Бог Отец в окружении ангеловФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Помимо швейцарских витражей здесь представлены также работы немецких, фламандских и французских мастеров. Князь Леопольд III Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау (Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817) начал собирать свою коллекцию в 1783 году.

Сцена с яблоком

Готический дом в Вёрлицком парке
Ключевая сцена истории о Вильгельме ТеллеФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Независимо от того, жил ли он на самом деле или является лишь героем национального мифа, Вильгельм Телль - самый известный в мире швейцарец. В наказание за непослушание наместник императора заставил его стрелять из лука в яблоко, поставленное на голову сына... Через много веков история привлекала внимание Фридриха Шиллера, благодаря которому она стала известна далеко за пределами Швейцарии.

Уникальная коллекция

Готический дом в Вёрлицком парке
Окно в одном из залов Готического домаФото: DW/Nelioubin / Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

В 2012 году по заказу Культурного фонда Дессау-Вёрлица был издан полный двухтомный каталог музея с иллюстрациями и комментариями "Картины на стекле в Готическом доме в Вёрлице" ("Die Glasgemälde im Gotischen Haus zu Wörlitz", Mylène Ruoss, Barbara Giesicke). Как подчеркивают авторы этого исследования, коллекция витражей в Вёрлице в своем роде является самой старой, большой и разносторонней на всем европейском континенте.

Национальный миф

Готический дом в Вёрлицком парке
Клятва РютлиФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Если по поводу Вильгельма Телля и витражей, посвященных библейским сюжетам, у большинства посетителей вопросов не возникает, некоторые ключевые экспонаты нуждаются в объяснении. Особенно, если речь идет не о гостях из Швейцарии, которые сразу узнают на этом изображении так называемую Клятву Рютли, символизирующую зарождение Швейцарского союза (1291-1798).

Дело чести

Готический дом в Вёрлицком парке
Убийство ВольфеншиссенаФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Еще один ключевой момент швейцарской истории связан с крестьянином Конрадом Баумгартеном из Альтцеллена. В 1307 году он убил бургфогта - габсбургского чиновника Вольфеншиссена, управлявшего местным замком. Этот поступок стал сигналом к восстанию против австрийского владычества. Похотливый представитель власти давно положил глаз на жену крестьянина. В один день, когда тот ушел в лес за дровами…

Готический дом в Вёрлицком парке
Убийство Вольфеншиссена. Витраж в Военном кабинете Готического домаФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

... бургфогт явился в его дом, приказав женщине приготовить ему ванну и угощения, а затем принять участие в купании, чтобы добиться близости. Крестьянин вовремя вернулся домой и не допустил позора, а убийство насильника при попытке совершения преступного деяния было поступком по тогдашним законам вполне легитимным, но поднять руку на бургфогта было делом неслыханным.

Осада Безансона

Готический дом в Вёрлицком парке
Осада Безансона в 1674 годуФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Один из залов Готического дома носит название Военного кабинета. В нем собраны не только витражи, но и другие экспонаты - доспехи, оружие, картины. Например, этот витраж был изготовлен в кантоне Цуг в конце XVII века и посвящен осаде Безансона в 1674 году, тогда - испанского города, войсками французского короля Людовика XIV. События передаются здесь с репортажной точностью.

Вёрлицкий парк 

Готический дом в Вёрлицком парке
Круглые витражи с портретамиФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Князь хотел каждый день любоваться этой своей коллекцией, поэтому в Готическом доме, его частном райском уголке, в котором он жил со своей морганатической супругой и внебрачными детьми, практически все окна служили своего рода выставочными витринами. Расположенный в этом же парке по соседству основной дворец, ключевой памятник раннего классицизма в Германии, еще при его жизни стал своеобразным музеем.

Восстановление и реставрация

Готический дом в Вёрлицком парке
Осколок средневекового витражаФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Многие витражи, попадавшие в Вёрлиц, пройдя много рук и поменяв несколько хозяев, нуждались в реставрации. Тем, где это было возможно, их кропотливо восстанавливали: расколотые фрагменты соединяли с помощью латунных каркасов, отсутствовавшие части замещали прозрачными стеклами. В некоторых случаях подбирали подходившие осколки других произведений. Затем большинство из них размещали в окнах.

Религия и церковь

Готический дом в Вёрлицком парке
Строительство Вавилонской башниФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Особую часть коллекции составляют витражи на библейские темы. В отличие от храмов, в этом музее их можно разглядеть в непосредственной близости, а не где-то вдали или высоко на церковных окнах. Сцены, пронизанные светом, словно оживают. Многие такие витражи были изготовлены по мотивам иллюстраций к религиозным книгам и картинам на эти сюжеты, например, о строительстве Вавилонской башни.

Страшный суд

Готический дом в Вёрлицком парке
Верхняя часть витражаФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz
Готический дом в Вёрлицком парке
Витраж из кантона ЦугФото: Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Страшный суд - одна из наиболее распространенных тем религиозного искусства в истории христианства. Этот витраж, богатый деталями и снабженный короткими надписями, датирован 1649 годом. Судя по гербу, в Вёрлиц он попал из швейцарского кантона Цуг. Фигуры в нижней части должны были служить предостережением от грехов и соблазнов, а в верхней - демонстрировать то, что ожидает праведников.

 

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