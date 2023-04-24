Средневековые витражи - уникальная коллекция в Германии
Максим Нелюбин
В Готическом доме посреди Вёрлицкого парка хранится самая большая коллекция витражей в Европе.
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Вёрлицкий парк - главная часть Паркового королевства Дессау-Вёрлиц в немецкой земле Саксония-Анхальт, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое место среди здешних культурных ценностей занимает уникальная коллекция мирового значения - собрание средневековых витражей в Готическом доме, состоящее из более чем двухсот экспонатов.
Окна дома
Большинство экспонатов коллекции вмонтированы в окна Готического дома - одного из первых неоготических зданий Германии. Снаружи витражи защищают от солнца белые матерчатые жалюзи, но внутрь попадает достаточно света, чтобы оценить игру красок и мастерство создателей.
Вильгельм Телль
Основную часть этой коллекции составляют средневековые витражи из Швейцарии с изображениями разных национальных героев этой страны, среди которых, конечно же, есть Вильгельм Телль.
Княжеская коллекция
Помимо швейцарских витражей здесь представлены также работы немецких, фламандских и французских мастеров. Князь Леопольд III Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау (Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817) начал собирать свою коллекцию в 1783 году.
Сцена с яблоком
Независимо от того, жил ли он на самом деле или является лишь героем национального мифа, Вильгельм Телль - самый известный в мире швейцарец. В наказание за непослушание наместник императора заставил его стрелять из лука в яблоко, поставленное на голову сына... Через много веков история привлекала внимание Фридриха Шиллера, благодаря которому она стала известна далеко за пределами Швейцарии.
Уникальная коллекция
В 2012 году по заказу Культурного фонда Дессау-Вёрлица был издан полный двухтомный каталог музея с иллюстрациями и комментариями "Картины на стекле в Готическом доме в Вёрлице" ("Die Glasgemälde im Gotischen Haus zu Wörlitz", Mylène Ruoss, Barbara Giesicke). Как подчеркивают авторы этого исследования, коллекция витражей в Вёрлице в своем роде является самой старой, большой и разносторонней на всем европейском континенте.
Национальный миф
Если по поводу Вильгельма Телля и витражей, посвященных библейским сюжетам, у большинства посетителей вопросов не возникает, некоторые ключевые экспонаты нуждаются в объяснении. Особенно, если речь идет не о гостях из Швейцарии, которые сразу узнают на этом изображении так называемую Клятву Рютли, символизирующую зарождение Швейцарского союза (1291-1798).
Дело чести
Еще один ключевой момент швейцарской истории связан с крестьянином Конрадом Баумгартеном из Альтцеллена. В 1307 году он убил бургфогта - габсбургского чиновника Вольфеншиссена, управлявшего местным замком. Этот поступок стал сигналом к восстанию против австрийского владычества. Похотливый представитель власти давно положил глаз на жену крестьянина. В один день, когда тот ушел в лес за дровами…
... бургфогт явился в его дом, приказав женщине приготовить ему ванну и угощения, а затем принять участие в купании, чтобы добиться близости. Крестьянин вовремя вернулся домой и не допустил позора, а убийство насильника при попытке совершения преступного деяния было поступком по тогдашним законам вполне легитимным, но поднять руку на бургфогта было делом неслыханным.
Осада Безансона
Один из залов Готического дома носит название Военного кабинета. В нем собраны не только витражи, но и другие экспонаты - доспехи, оружие, картины. Например, этот витраж был изготовлен в кантоне Цуг в конце XVII века и посвящен осаде Безансона в 1674 году, тогда - испанского города, войсками французского короля Людовика XIV. События передаются здесь с репортажной точностью.
Вёрлицкий парк
Князь хотел каждый день любоваться этой своей коллекцией, поэтому в Готическом доме, его частном райском уголке, в котором он жил со своей морганатической супругой и внебрачными детьми, практически все окна служили своего рода выставочными витринами. Расположенный в этом же парке по соседству основной дворец, ключевой памятник раннего классицизма в Германии, еще при его жизни стал своеобразным музеем.
Восстановление и реставрация
Многие витражи, попадавшие в Вёрлиц, пройдя много рук и поменяв несколько хозяев, нуждались в реставрации. Тем, где это было возможно, их кропотливо восстанавливали: расколотые фрагменты соединяли с помощью латунных каркасов, отсутствовавшие части замещали прозрачными стеклами. В некоторых случаях подбирали подходившие осколки других произведений. Затем большинство из них размещали в окнах.
Религия и церковь
Особую часть коллекции составляют витражи на библейские темы. В отличие от храмов, в этом музее их можно разглядеть в непосредственной близости, а не где-то вдали или высоко на церковных окнах. Сцены, пронизанные светом, словно оживают. Многие такие витражи были изготовлены по мотивам иллюстраций к религиозным книгам и картинам на эти сюжеты, например, о строительстве Вавилонской башни.
Страшный суд
Страшный суд - одна из наиболее распространенных тем религиозного искусства в истории христианства. Этот витраж, богатый деталями и снабженный короткими надписями, датирован 1649 годом. Судя по гербу, в Вёрлиц он попал из швейцарского кантона Цуг. Фигуры в нижней части должны были служить предостережением от грехов и соблазнов, а в верхней - демонстрировать то, что ожидает праведников.