Украсит ли церковь спорный подарок бывшего канцлера Шрёдера?

Спор об этом проекте продлился больше года. Его автор - известный немецкий скульптор и художник Маркус Люперц (Markus Lüperz). Бывший канцлер ФРГ, ныне председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) - большой поклонник и друг Люперца и пригласил его, например, на свою пока последнюю, пятую, свадьбу. Экс-канцлер и заказал художнику оконный витраж высотой более 12 метров для церкви Св. Георга и Якова, которая стоит в самом центре Ганновера. Этот витраж он решил преподнести в дар церкви. Шутка ли: стоимость подарка составит, как минимум, 100 тысяч евро.

Но долгие месяцы витраж с изображением в нижней его части инициатора Реформации Мартина Лютера (Martin Luther) в белом одеянии, по которому ползут мясистые мухи, так и оставался проектом. Причина в том, что далеко не все, так сказать, оценили этот дар.

Мартин Лютер и чернильница

Муха - символ зла, олицетворение дьявола. Одна из ипостасей злого духа - Вельзевул, что значит "повелитель мух". И вот эти отвратительные, сатанинские существа ползут по Мартину Лютеру, столь почитаемому отцу евангелической церкви, выдающемуся богослову?! "Ничего страшного, - считают многие (но не все) в лютеранской общине, которая молится в ганноверской церкви Св. Георга и Якова, больше известной как Marktkirche. - Ведь Лютер боролся со злом, в том числе и в самом себе, ведь его тоже соблазнял Сатана…"

Проект витража Маркуса Люперца (фрагмент)

Теолог Томас Кауфман (Thomas Kaufmann), профессор Геттингенского университета, в интервью Deutschlandfunk формулирует более конкретно и более критично: "То, как Лютер обходился со своими противниками, например, распуская о них заведомо ложные слухи, что бы их опорочить, его антисемитизм, - все это было злобным и греховным".

Кауфман считает, что в близости Лютера и мух есть определенный символический смысл, но вовсе не тот, который вложил в свой витражный портрет автор. Художник рассказывает, что на этот сюжет его вдохновила легенда о том, как к Лютеру в комнату, где он занимался переводом Библии с латыни на немецкий язык, влетела муха. На самом деле это был Вельзевул, который хотел ему помешать. Мартин Лютер понял это и запустил в муху чернильницей.

Легенда о том, как дьявол мешал Лютеру, действительно существует. Только с одним отличием: там нет ни мухи, ни других насекомых. Дьявол являлся Лютеру в образе свиньи, сорил в постели ореховой скорлупой, гремел ведрами, сбрасывая их с лестницы... И однажды Лютер в сердцах запустил в него чернильницей. Но, правда, не попал, а только испачкал стену.

В общем, понятно, почему метровые мухи, ползущие по стилизованному, худому (каким он, кстати, не был), с воздетыми руками, Мартину Лютеру, лицо которого искажено ужасом, вызвали столько споров. Далеко не все видят в этом удавшуюся метафору борения Лютера с дьяволом, как хотелось бы Люперцу и, возможно Герхарду Шредеру, решившему подарить этот витражный фрагмент ганноверской церкви.

Кому принадлежит церковное окно?

Особенно резкие возражения эта идея вызвала у Георга Биссена (Georg Bissen), немецкого адвоката, живущего в Токио. Он - приемный сын и наследник архитектора, который отреставрировал Marktkirche после Второй мировой войны, то есть является правообладателем художественного решения ее интерьера. Биссен категорически против того, чтобы вместо одного из высоких белых окон появился Лютер с мухами.

Ганноверская церковь Св. Георга и Якова

Все попытки церковной общины, которая была вовсе не против дорогого подарка, найти какой-то компромисс окончились неудачей. Спор, в конце концов, пришлось решать в судебном порядке. Иск подал Биссен, убежденный, что витраж с Лютером и мухами исказит и испортит облик церкви. Впрочем, было ясно, что сопротивляться абсолютно любым переменам он не может. Во всяком случае, ведомство по охране церковных памятников решило еще летом 2018 года, что реконструировать и модернизировать Marktkirche, в принципе, можно, - правда, только используя очень светлые материалы и прозрачные витражи.

Суд в Ганновере, отклонивший в понедельник, 14 декабря, иск Биссена, аргументировал свое решение по-другому. Эстетический аспект здесь тоже был ни при чем. Судьи посчитали, что то, как выглядит церковь, - дело религиозной общины, и свобода вероисповедания имеет приоритет над авторским правом. Так что теперь Лютер с мухами, который, безусловно, привлечет в ганноверскую церковь не только прихожан, но и туристов, будет установлен в ней.

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