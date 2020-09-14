В Германии отлили церковный колокол с коронавирусом (фото)

Херренберг • Этот колокол отлили в Германии для евангелической церкви Святой Марии (Evangelische Stiftskirche Sankt Marien) в баден-вюртембергском городе Херренберге.

Помимо года "2020", когда колокол был изготовлен, община, как видно на фотографиях информационного агентства dpa, решила разместить на нем символическое изображение коронавируса - в напоминание об этих нелегких временах.

"Отче-наш-колокол" для евангелического храма

"Unser tägliches Brot gib uns heute..." - "Хлеб наш насущный дай нам..."

Новый колокол перед входом в храм

Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность. Колокол будет звучать, когда в храме во время служб будет произноситься молитва "Отче наш".

Большая звонница

Позднеготическая церковь Святой Марии в Херренберге было возведена в два этапа - в 1276-1293 и 1471-1493 годах. На звоннице этого храма находится 22 колокола. По этому показателю она является самой большой в Германии.

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