Немецкие улицы попали в список самых красивых в мире

До эпического каталога кораблей из "Илиады" Гомера этому списку достопримечательностей, составленному американским журналом Architectural Digest весной этого года, конечно, далеко, но он все же впечатляет своим размахом.

Авторы популярного издания, имеющего языковые версии в десятке стран и регионов, назвали самые впечатляющие и привлекательные, как они считают, улицы в мире: The 71 Most Beautiful Streets in the World .

Если говорить точнее, речь идет не только о каких-то конкретных необычных, красивых или очень известных улицах, но также целых исторических кварталах, старых городских центрах или панорамных маршрутах - очень и очень разных, разных эпох, стилей, атмосферы…

Публикацию следует рассматривать, скорее, как возможность для расширения своего кругозора. Каждый вполне может добавить что-то свое в этот список - в нем, например, нет ни одной такой достопримечательности из стран на обширной территории постсоветского пространства, но вряд ли в этом списке найдется что-то, что можно сократить.

В список Architectural Digest, в частности, попали исторический центр бельгийского Брюгге, островной квартал Бурано в итальянской Венеции, городской серпантин Ломбард-стрит в американском Сан-Франциско, исторический центр города Херес-де-ла-Фронтера в испанской Андалусии, Портленд-стрит в Гонконге, фахверковые улочки Кольмара во французском Эльзасе, швейцарская деревня Бриенц, греческий остров Миконос, старинная улица Цзиньли в китайском Чэнду, философская тропа Тэцугаку-но-мити в японском Киото, улочки вокруг Центрального парка Гаваны на Кубе…

Однако даже не будем пытаться прочесть этот список хотя бы до середины, но назовем все три места в Германии, на которые обратили внимание авторы подборки, начав в бывшей столице ФРГ…

Улица Хеерштрассе в Бонне во время цветения сакуры в 2023 году Фото: Christoph Hardt/Panama/picture alliance

Улица сакуры в Бонне

Весной на несколько недель немецкий город Бонн становится настоящим местом паломничества для желающих полюбоваться цветущей сакурой - японской вишней. В середине 1980-х годов этими деревьями засадили две улицы Старого города. Одна из них - Хеерштрассе (Heerstraße) попала в число рекомендованных американским журналом. На сайте города этой достопримечательности посвящена специальная рубрика - www.bonn.de .

Водохранилище Сильвенштайн в Баварии Фото: Bildverlag Bahnmüller/picture alliance

Дорога вдоль водохранилища в Баварии

Озеро завораживающей красоты - так и никак иначе описывают горное водохранилище Сильвенштайн (Sylvensteinspeicher) в Баварии на многочисленных туристических ресурсах. Оно было создано в верхнем течении реки Изар в 1950-х годах. Насладиться здешними видами можно, прокатившись по федеральной дороге B 307 (Bundesstraße 307), часть которой проходит вдоль берега и по мосту, прекрасно вписанному в здешний альпийский ландшафт.

Берлинский бульвар Унтер-ден-Линден на фотографии около 1910 года Фото: Bildagentur-online/Sunny Celeste/picture alliance

Знаменитый бульвар в Берлине

Унтер-ден-Линден (Unter-den-Linden) - бульвар, засаженный липами в самом сердце немецкой столицы. Историческая улица в центре Берлина не только сама по себе входит в число важнейших достопримечательностей этого города. Вдоль или около Унтер-ден-Линден расположено множество архитектурных памятников и исторических мест, главным из которых являются Бранденбургские ворота на Парижской площади.