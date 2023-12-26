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США нанесли удары по позициям проиранских боевиков в Ираке

Евгений Жуков
26 декабря 2023 г.

При атаке БПЛА по американской базе в Ираке ранены три военнослужащих США. Пентагон сообщил об авиаударе по трем объектам поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".

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Американские солдаты и боевая техника на военной базе Эрбиль в Ираке
Военная база США Эрбиль в Ираке, подвергшаяся атаке боевиковФото: Spc. Trevor Franklin/Us Army/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

В ответ на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном военизированных формирований вооруженные силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, используемым шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах". Об этом вечером в понедельник, 25 декабря (по местному времени), сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что "необходимые и соразмерные" высокоточные авиаудары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена.

По предварительным данным американских военных, в результате операции были убиты ряд боевиков "Хезболлах", а использовавшиеся ими объекты уничтожены. "Эти удары призваны привлечь к ответственности боевиков, непосредственно ответственных за нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, и ограничить их возможности для совершения новых атак", - заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла.

Американские военные ранены при атаке дронов на базу в Ираке

Ранее в тот же день группировка "Катаиб Хезболлах" атаковала дронами-камикадзе американскую авиабазу Эрбиль в контролируемом курдами регионе на севере Ирака, в результате чего были ранены трое военнослужащих США.

Нападения на базы США в Ираке и Сирии значительно участились с началом войны между Израилем и исламистской террористической организацией ХАМАС после масштабной атаки боевиков на Израиль 7 октября. С середины октября американские военные зафиксировали более 100 таких нападений. Ответственность за большинство из них, совершенных в Ираке, взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака" - свободный альянс вооруженных групп, связанных с проиранской коалицией "Хашд аш-Шааби".

В Ираке размещены около 2500 американских солдат и 900 - в Сирии. Возглавляемая США военная коалиция в этих странах призвана помочь предотвратить возрождение джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

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