Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

По посольскому комплексу было выпущено не менее трех ракет "Катюша". Это первое нападение на посольство США в Багдаде с начала войны между Израилем и ХАМАС.

По посольству США в столице Ирака Багдаде утром в пятницу, 8 декабря, было выпущено не менее трех ракет. "Около 4.20 по местному времени (совпадает с московским. - Ред.) три ракеты "Катюша", нацеленные на американское посольство, упали вблизи от "Зеленой зоны" у реки Тигр", - рассказал представитель силовых структур Ирака в интервью агентству AFP.

Со своей стороны, американский военный представитель сообщил на условиях анонимности, что зазвучали звуки сирены, и "очевидные звуки взрывов" прогремели возле посольства США и военной базы Union III, где расквартированы войска международной антитеррористической коалиции. США дислоцировали 2500 солдат в Ираке и еще 900 в Сирии с целью не допустить восстановления "Исламского государства" (ИГ).

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку на американское диппредставительство в Багдаде. Это первый случай нападения на посольство США в столице Ирака с начала войны между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС в начале октября.

Удары по американским объектам в Ираке и Сирии

"Зеленая зона" - особо охраняемый район в Багдаде, где расположены здания госучреждений и посольств целого ряда государств. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что Ирак готов обеспечивать безопасность находящихся в стране военных советников из возглавляемой США международной коалиции.

Ас-Судани также попросил США воздержаться от любых атак по территории Ирака. С середины октября проиранские группировки на фоне войны между Израилем и ХАМАС нанесли уже десятки ударов с помощью ракет и беспилотников по американским и коалиционным целям в Ираке и Сирии. В ответ армия США нанесла несколько ударов по позициям этих формирований в Ираке.

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