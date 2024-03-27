Дети представителей иранской элиты мечтают о жизни на Западе

Иранские лидеры, изображая из себя защитников Исламской Республики, дают образование и деньги своим детям, чтобы те смогли эмигрировать - например, как сын главы парламента Ирана.

36-летний сын председателя парламента Ирана Эшаг Галибаф с 2019 года добивается постоянного вида на жительство в Канаде. Об этом свидетельствуют документы, которые журналист иранского происхождения Камран Малекпур отыскал в ходе своего исследования, посвященного жизни представителей властных кругов Исламской Республики и их родственников в Канаде.

"Я давно изучаю вопрос иммиграции в эту страну иранцев, имеющих отношение к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) или влиятельным чиновникам Ирана, - подтвердил Малекпур в беседе с DW. - Эти люди, которые имеют образование и финансовые средства благодаря семейным или деловым связям с коррумпированной системой, угнетающей население, эмигрируют в западные страны, чтобы насладиться там свободной жизнью. В Канаде большая община таких иранцев".

Эшаг Галибаф Фото: entekhab.ir

Пример Эшага Галибафа показывает, как это работает. Второй сын Мохаммада Багера Галибафа, в прошлом одного из старших командиров КСИР, ныне председателя Меджлиса Ирана, вырос в престижном районе Тегерана. Как и многие другие дети руководителей Исламской Республики, он окончил государственную среднюю школу, имея математику в качестве основного предмета, хотя в итоге и провалил экзамен по геометрии.

Оценки в его аттестате о среднем образовании были ниже средних. Тем не менее Эшага приняли в основанный экс-президентом Али Акбаром Хашеми Рафсанджани частный университет "Азад" - благодаря системе квот, согласно которой предпочтение отдается детям из семей функционеров и верных сторонников Исламской Республики. Чтобы получить диплом инженера, сыну главы парламента потребовалось семь лет - вместо обычных четырех. Затем он отправился в Австралию и заплатил 300 000 долларов за языковые курсы и учебу в Мельбурнском университете, во время которой купил там две квартиры.

Руководство полицией Ирана и обвинения в коррупции

Отец Эшага Галибафа называет себя "солдатом Исламской революции". В прошлом он командовал Воздушно-космическими силами в составе КСИР, с 2000 по 2005 годы возглавлял полицию Ирана. Во время пребывания на этом посту он жестоко подавлял студенческие протесты в стране. Позднее, с 2005 по 2017 годы, Галибаф-старший занимал пост мэра Тегерана.

Мохаммад Багер Галибаф, июль 2020 года Фото: Iranian Supreme Leader's Office/dpa/picture-alliance

По сообщениям иранских журналистов, в период его руководства столицей многие объекты госсобственности были проданы по сильно заниженным ценам, в некоторых случаях - на 50% ниже рыночной стоимости. Среди покупателей, как утверждается, были представители правительства, в том числе и самой семьи Галибаф. Кроме того, сообщалось, что Мохаммад Багер Галибаф перечислял значительные суммы из городской казны в фонд своей жены. Согласно ее собственным заявлениям, фонд, помимо прочего, оказывает поддержку матерям-одиночкам и женщинам, которые являются основными кормильцами в своих семьях. Точную информацию о деятельности фонда получить сложно.

Обвинения в коррупции против Галибафа-старшего так и не были до конца расследованы - как утверждается, из-за его близких отношений с религиозным и политическим лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи. Журналисты, писавшие об этих обвинениях, были приговорены к тюремному заключению за клевету.

Лидеры Ирана: ненависть к "западным ценностям" и угнетение женщин

С 2020 года Мохаммад Багер Галибаф занимает пост председателя парламента Ирана. Как и все остальные руководители Исламской Республики, он отвергает западные ценности свободы и демократии и выступает за установление в иранском обществе исламских ценностей и законов. К ним относятся и те, что основаны на законах шариата и ограничивают женщин в правах.

Согласно этим законам, у женщин нет личных прав, им не разрешается самим принимать важные решения в своей жизни. Учиться ли им, путешествовать, работать или выходить замуж - на все это должно быть получено согласие их опекунов-мужчин. Государство также определяет, какую одежду им можно носить в общественных местах. Любой, кто оказывает сопротивление и мирно выступает за базовые права и свободы, подвергается жестоким репрессиям - что недавно было продемонстрировано в ходе общенациональных протестов в Иране под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода".

После того как Камран Малекпур предал огласке дело Эшага Галибафа, в правительство Канады были поданы две петиции. В них содержался призыв к властям страны предотвратить выдачу вида на жительство сыну бывшего старшего командира КСИР. И авторы петиций добились успеха.

В конце февраля канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер сообщил прессе, что ходатайство Эшага Галибафа о получении постоянного вида на жительство отклонено. Министр обосновал это тем, что, по его словам, власти Ирана причастны к террористическим атакам и систематически нарушают права человека. В то же время Миллер подчеркнул, что Канада стоит на стороне иранского народа.

После разгона протестов в Тегеране - в тренажерный зал

Для Малекпура дело Галибафа-младшего - прецедент. До сих пор всегда считалось, что дети не несут ответственности за действия своих родителей. При поддержке семей многие отпрыски представителей руководства Исламской Республики смогли обосноваться в Канаде - и даже помочь потом родителям впоследствии наслаждаться благами жизни в свободном мире.

Мортаза Талаи Фото: Isna

Как, например, Мортазе Талаи, бывшему начальнику полиции Тегерана. В конце 2022 года, во время жестокого подавления массовых протестов в Иране, Талаи навестил свою дочь в Канаде. Его видели в тренажерном зале рядом с молодой женщиной в спортивной одежде. В прошлом офицер КСИР, Талаи во время его пребывания на посту начальника полиции Тегерана в 2001-2006 годы отвечал за аресты женщин, которые якобы не носили хиджаб должным образом.

Вмешательство в личную жизнь граждан, включая разгон частных вечеринок, в то время тоже входило в его обязанности.

Когда в интернете опубликовали вызвавшую множество возмущенных откликов видеозапись, на которой Талаи был запечатлен в тренажерном зале, он ответил на нее видеообращением - заявив, что никому не обязан рассказывать о своей личной жизни.

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