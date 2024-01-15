Освещавших протесты в Иране журналисток отпустили под залог

Журналистки Нилуфар Хамеди и Элахе Мохаммади были одними из первых, кто освещал смерть Махсы Амини, после чего они сами были задержаны и отправлены в тюрьму.

В Иране из тюрьмы освободили журналисток Нилуфар Хамеди и Элахе Мохаммади, арестованных после их публикаций о гибели Махсы Амини и освещения последовавших за этим массовых протестов. Как сообщает в воскресенье, 14 января, агентство AFP, девушек выпустили под залог до рассмотрения апелляции.

Журналистка газеты Shargh Нилуфар Хамеди была арестована через несколько дней после смерти Амини в сентябре 2022 года - после посещения больницы, куда была госпитализирована 22-летняя девушка после задержания полицией нравов. Фотограф газеты Ham Miham Элахе Мохаммади также была арестована в сентябре 2022 года - после поездки в родной город Амини, где она делала репортаж о похоронах девушки.

С тех пор обе журналистки находились в заключении. В октябре 2023 года они были признаны виновными и приговорены к 7 и 6 годам тюремного заключения по делам о сотрудничестве с США, заговоре против безопасности страны и пропаганде против Исламской Республики. Теперь они вышли под залог около 180 тысяч евро с каждой и будут ожидать рассмотрения апелляции не в тюрьме.

Смерть Амини и протесты

Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что девушка умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти в Тегеране отрицают это.

Смерть Амини вызвала по всему Ирану массовые акции протеста под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!", проходившие на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе акций погибли более 550 демонстрантов, семь мужчин были казнены.

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