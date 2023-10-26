В Иране актрисы "без хиджаба" не смогут сниматься в кино

В Иране опубликован официальный список актрис, которым из-за отказа носить хиджаб, запрещено сниматься в кино. Такое заявление сделал во вторник, 25 октября, заместитель руководителя Главного управления профессиональной оценки и надзора за кинематографом Ирана Хабиб Иль Беги в интервью государственному информагентству IRNA . Запрет не коснется уже снятых фильмов с участием актрис без обязательного хиджаба, так как деньги уже потрачены. Однако в новых кинопроектах им сниматься запрещено.

"Ввиду ограничений эти актрисы больше не смогут продолжать свою карьеру в кино. Их предыдущие работы будут постепенно выходить в свет, чтобы соблюсти интересы кинопродюсеров, учитывая немалые деньги, вложенные в эти проекты. Но им будет запрещено участвовать в будущих киноработах", - сказал чиновник.

В "черный список" вошли несколько известных иранских актрис, таких как Баран Косари, Вишка Асайеш, Таране Алидусти, Катаюн Риахи, Пантеа Бахрам, Хенгаме Газиани, Пега Ахангарани и др.

Борьба за права женщин в Иране

Многие иранкские актрисы во время протестов после убийства в 2022 году Махсы Амини в знак солидарности демонстративно опубликовали свои фото без хиджаба. Их акции несогласия вызвали напряженность в отношениях с государственным вещателем Исламской Республики, после чего актрис удалили из телевизионных ситкомов и фильмов, в которых они ранее снимались, или полностью прекратили показы.

22-летняя Амини скончалась в больнице после того, как ее задержала полиция нравов Ирана по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Семья Амини утверждала, что она была избита до смерти сотрудниками силовых структур. В стране вспыхнули протесты против полицейского насилия, которые жестоко подавлялись: погибли более 500 человек, десятки тысяч были задержаны, несколько участников были казнены.

В 2023 году Амини посмертно присудили премию имени Сахарова- самую важную награду в области прав человека в Евросоюзе.

Поддержка протестов иранскими знаменитостями

Хабиб Иль Беги предупреждал продюссеров и раньше, были озвучены предостережения не снимать актрис, которые не носят хиджаб, кинематографистам угрожали проблемами с получением лицензий на показ фильмов.

Иранские знаменитости и спортсмены подвергаются огромному давлению со стороны правительства с момента начала массовых протестов в 2022 году. Непокорных наказывают сокращеним заработной платы, замораживанием банковских счетов и запретами на работу. Некоторым пришлось бежать из страны.

Хиджаб в Иране обязателен для женщин

Хиджаб в Иране стал обязательным в 1979 году, когда к власти пришли радикальные исламисты. В сентябре 2023 года, в ответ на протесты, парламент Ирана принял закон "О хиджабе и целомудрии", который предусматривает до 10 лет тюремного заключения для женщин за нарушение исламского дресс-кода. Кроме того, за нарушение закона женщин могут подвергнуть порке и штрафу на сумму до 360 миллионов иранских риалов (более восьми тысяч долларов США).

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