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США ограничили передвижения своих дипломатов в Израиле

Сергей Ромашенко
12 апреля 2024 г.

Ограничения введены в связи с угрозой удара Ирана по Израилю. Согласно сообщениям, Иран может нанести атаковать израильскую территорию уже в ближайшие двое суток.

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Вид на Храмовую гору в Иерусалиме
Американским дипломатам запретили покидать пределы ИерусалимаФото: picture-alliance/W. Rothermel

Посольство США в Израиле на фоне угроз со стороны Ирана ограничило передвижения своих сотрудников, запретив им выезжать за пределы Иерусалима, Тель-Авива и Беэр-Шевы из соображений безопасности, сообщила британская медиакомпания ВВС в пятницу, 12 апреля.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в беседе с журналистами не стал раскрывать, с чем связаны подобные меры предосторожности, сказав лишь, что США "внимательно следят за угрозами на Ближнем Востоке и особенно в Израиле".

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Иран, по всей видимости, планирует нанести удар по целям в Израиле в ответ на недавнее убийство командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР)в иранском консульстве в столице Сирии Дамаске. Глава Белого дома добавил, что в свете этих угроз американская поддержка Израиля останется "железной".

Атака Ирана ожидается в течение 24-48 часов

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семеро членов КСИР, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После случившегося духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля "больше не находится в безопасности". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.

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