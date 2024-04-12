Канцлер Шольц обеспокоен угрозой нападения Ирана на Израиль

Федеральный канцлер на пресс-конференции в Берлине заявил, что он совместно с главой МИД ФРГ сделал все возможное "для предотвращения военных действий".

Канцлер ГерманииОлаф Шольц (Olaf Scholtz) выразил озабоченость прозвучавшими из Ирана угрозами в адрес Израиля. "Мы очень серьезно относимся к опасностям, которые возникают в связи с возможными действиями Ирана", - сказал он в пятницу, 12 апреля, на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе пресс-конференции в Берлине. По словам главы правительства ФРГ, он и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предприняли все возможные шаги "для предотвращения военных действий".

Шольц летит в Китай

Отвечая на вопрос об участии Китая в этих немецких инициативах, Шольц не стал вдаваться в детали: "Мы говорим широко и во всех направлениях". Ранее в ведомстве федерального канцлера заявили, что Берлин заинтересован в посреднической роли Китая в деле деэскалации конфликта. "В последние несколько часов между нами и Китаем состоялись контакты по этому вопросу", - сообщили в правительственных кругах.

Согласно данным ведомства федерального канцлера, Шольц прибудет в Пекин 14 апреля с трехдневным визитом. Ситуация на Ближнем Востоке, вероятно, станет одной из тем его обсуждения в Китае.

Хотя Китай в 2023 году выступил посредником в дипломатическом сближении между Ираном и Саудовской Аравией, нынешняя реакция Пекина на запрос ФРГ пока не позволила сделать никаких выводов о том, действительно ли Китай готов стать посредником и в нынешнем кризисе между Ираном и Израилем, отмечает агентство dpa.

Атака Ирана ожидается в течение 24-48 часов

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После случившегося духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля "больше не находится в безопасности". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.