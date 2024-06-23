Десятки тысяч жителей Израиля призвали к досрочным выборам

В Израиле вновь прошли демонстрации против кабинета Нетаньяху. По данным организаторов, это крупнейшие акции со дня нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

В нескольких городах Израиля вечером в субботу, 22 июня, прошли очередные демонстрации с критикой правительства и требованиями освободить заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС. По словам организаторов митинга в Тель-Авиве, в нем приняли участие около 150 тысяч человек, что делает демонстрацию крупнейшей из подобных со дня нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, пишет израильский новостной сайт Ynet .

Воззвания протестующих не отличались от призывов на подобных акциях, продолжающихся в Израиле уже несколько месяцев. Демонстранты вновь раскритиковали правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху и потребовали достичь соглашения о возвращении похищенных ХАМАС израильтян - "живыми, а не в мешках для трупов".

Согласно официальным данным, террористическая организация продолжает удерживать в секторе Газа около 120 израильтян. Однако газета Wall Street Journal сообщала в июне, что в реальности в живых может оставаться лишь около 50 из них. Как заявил представитель ХАМАС в середине июня, "никто не имеет представления" о том, сколько похищенных боевиками израильтян до сих пор живы.

В Израиле проведут общенациональную забастовку

Протестующие также потребовали провести досрочные выборы в Израиле, обвинив Нетаньяху в потакании представителям ультраправых партий, входящих в его правящую коалицию. Выступавший на митинге в Тель-Авиве бывший глава внутренней разведки Юваль Дискин назвал Нетаньяху "худшим главой правительства" в истории страны.

На акции среди прочего звучали выкрики "террорист" в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, представляющего ультраправую партию "Оцма йехудит" ("Еврейская сила") в правительстве Нетаньяху. Демонстранты обвинили его в срыве обсуждения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников ХАМАС, которое в конце мая предложил президент США Джо Байден. При этом "план Байдена" ранее отвергли и представители ХАМАС.

По словам организаторов демонстрации, 27 июня в Израиле пройдет "предупредительная забастовка, рассчитанная на целый день сопротивления". Жителей страны призвали в этот день не идти на работу и не отправлять детей в школу.

Израиль готовится к возможной войне с "Хезболлах"

Войска Израиля продолжают военную операцию в секторе Газа, действия ЦАХАЛ сконцентрированы вокруг Рафаха - города, который Израиль называет последним оплотом ХАМАС в регионе. В то же время в последние недели обострилась ситуация на севере Израиля - 12 июня регион подвергся массированной ракетной атаке ливанской радикальной группировки "Хезболлах", которая поддерживает ХАМАС.

По данным издания The Times of Israel, в тот день с территории Ливана были выпущены не менее 100 ракет, что стало одним из самых масштабных обстрелов, осуществленных "Хезболлах" с октября 2023 года. На фоне обострения ситуации США заверили Израиль в поддержке в случае войны с "Хезболлах". При этом ранее Нетаньяху раскритиковал Белый дом за медленные поставки оружия стране, заявив, что "работа" в секторе Газа закончилась бы "гораздо быстрее", если бы у Израиля были для этого "инструменты".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 37,5 тысячи человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 8300 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.