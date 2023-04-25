75 лет отношений ФРГ и Израиля: "Неизменная ответственность"

Для государства Израиль, основанного в 1948 году, Германия сначала была страной преступников, а затем стала дипломатическим партнером. Но в этих отношениях бывают и критические фазы.

"Массовое убийство евреев исходило от Германии. Оно было запланировано и совершено немцами. Этим обусловлена неизменная ответственность любого немецкого правительства за безопасность государства Израиль и защиту жизней евреев. Мы никогда не забудем жертв и страдания миллионов", - заявил 2 марта 2022 года в ходе своего первого визита в Израиль во время посещения мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), который после этого очень принципиально высказался об отношениях ФРГ и Израиля.

14 мая исполняется 75 лет государству Израиль. Немецко-израильские отношения - особые. Они всегда будут омрачены Холокостом, массовым убийством 6 млн евреев, совершенных нацистской Германией. Тем не менее с 1965 года, когда были установлены полноценные дипломатические отношения между двумя странами, эти отношения впечатляющим образом развиваются.

"За исключением Германии"

В первые годы (после создания государства Израиль. - Ред.) в паспорте каждого гражданина Израиля можно было прочесть: "Этот паспорт действителен для всех стран - за исключением Германии". Молодое государство Израиль хотело сохранять четкую дистанцию "со страной убийц". Ави Примор, посол Израиля в ФРГ с 1993 по 1999 год, одну из своих книг даже так и назвал - "… за исключением Германии".

Основополагающим для сближения двух стран стал Люксембургский договор - Соглашение о репарациях между ФРГ и Израилем, принятое в сентябре 1952 года и подписанное, с одной стороны, Германией, а с другой - Израилем и "Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии" (Jewish Claims Conference). Оно регулировало выплаты репараций немецкой стороной и до сих пор служит основой для оказания Германией помощи Израилю и пострадавшим от Холокоста.

Давид Бен-Гурион и Конрад Адеануэр (слева направо). Март 1960 года Фото: picture-alliance/ dpa

Христианский демократ, первый федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), несмотря на то, что часть депутатов от фракции его партии выступали против, провел этот договор через бундестаг и вскоре после этого стал политиком, с которым ассоциировалось сближение Германии и Израиля. За скорейшее примирение, прежде всего, выступал Давид Бен-Гурион. Легендарный первый премьер-министр Израиля разделял мнение о "другой Германии". Бен-Гурион и Аденауэр при жизни встречались лишь дважды - в 1960 и 1966 годах, но, несмотря на это, они казались давними друзьями.

Когда в неспокойном регионе Ближнего Востока в 1964 году стало известно о поставках Германией оружия Израилю, что держалось в тайне, новость вызвала широкий резонанс. Но это был и последняя толчок к установлению полноценных дипломатических отношений между двумя государствами в 1965 году. Хотя такой шаг для многих жителей молодого государства Израиль был сложным. Прибытие первого немецкого посла в страну даже сопровождалось беспорядками.

Вилли Бранд - первый канцлер ФРГ, посетивший Израиль с визитом

С помощью совместных Дней памяти жертв Холокоста и визитов представителей немецкого правительства двусторонние отношения медленно укреплялись. В июне 1973 года Вилли Брандт (Willy Brandt), находившийся на посту канцлера ФРГ с 1969 по 1974 годы, стал первым главой немецкого правительства, который совершил государственный визит в Израиль, продолжавшийся пять дней.

Вилли Брандт во время посещения Израиля, 11 июня 1973 года Фото: picture-alliance/dpa

Сменивший его Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), канцлер с 1974 по 1982 год, в сложные для обоих государств времена не смог побывать Израиль с визитом. Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), руководивший правительством ФРГ с 1998 по 2005 год, был с двухдневным визитом в Израиле в 2000 году и подчеркивал, что является "другом Израиля и другом его народа". Гельмут Коль (Helmut Kohl) за свои 16 лет нахождения на посту канцлера (1982-1998 годы) дважды посещал Израиль.

Ангела Меркель (Angela Merkel), также 16 лет остававшаяся канцлером ФРГ (1998-2021 годы), чаще всех предшественников вместе взятых бывала в Израиле - всего 8 раз. Последний визит состоялся в октябре 2021 года. Первым премьером Израиля, который посетил Германию и Западный Берлин, стал Ицхак Рабин в 1975 году. Главы правительства ГДР, как и министры, никогда не ездили в Израиль. Восточный Берлин поддерживал палестино-арабский лагерь и видел в Израиле "сионистского врага".

Главы правительств ФРГ, прежде всего Меркель, постоянно и абсолютно четко подчеркивали право государства Израиль на существование. Параллельно с израильской политикой строительства поселений на палестинских территориях немецкие канцлеры вновь и вновь высказывалась за урегулирование конфликта между израильтянами и палестинцами на основе принципа "двух государств" и упоминали его, апеллируя к палестинской стороне. Каждое новое строительство израильского поселения сопровождалось предупреждением из Германии не накалять и без того напряженную обстановку.

Ангела Меркель и Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме, октябрь 2018 года Фото: Tania Krämer/DW

Кульминация двусторонних отношений - выступление Ангелы Меркель в Кнессете. В 2008 году она стала первым главой правительства иностранного государства, выступившим в парламенте Израиля, и, кроме того, произнесла свою речь на немецком - языке преступников, ответственных за Холокост.

"Каждое федеральное правительство и каждый федеральный канцлер до меня был обязан нести историческую ответственность Германии за безопасность Израиля. Эта историческая ответственность является одной из основ государственной политики моей страны. Это означает, что безопасность Израиля для меня, как как для немецкого канцлера, никогда не будет предметом торга", - заверила Меркель. Тогдашним лидером израильской оппозиции был Биньямин Нетаньяху , который раскритиковал Меркель за то, что она произнесла свою речь на немецком языке.

Каково будущее межправительственных консультаций?

Когда в 2022 году канцлер Олаф Шольц посетил с визитом Иерусалим, он высказался за скорейшее проведение германо-израильских правительственных консультаций, пригласив представителей Израиля в Берлин. Но пока до этого дело не дошло. Что, возможно, является самым явным индикатором отдаления - при всех исторических обязательствах.

В 2008 году в Иерусалиме прошла первая большая межправительственная встреча, до 2018 года последовали шесть других - три в Берлине, три в Иерусалиме. Сейчас в свете политической расстановки сил встречу с участием всех членов кабинетов министров двух стран, по мнению многих наблюдателей, вряд ли можно себе представить.

Хотя Шольц и поздравил Нетаньяху с его очередным избранием на пост главы израильского правительства в конце 2022 года и упомянул особенную и тесную дружбу двух стран. Однако в Берлине критически относятся к вхождению в состав нового правительства Израиля правоэкстремистских партий и политиков. К их целям, среди прочего, относится вызвавшая много споров реформа юстиции, возобновление применения смертной казни и расширение израильских поселений на территориях, на которые претендуют палестинцы, говоря о своем будущем государстве.

С февраля 2023 года со стороны правительства Германии слышна отчетливая критика в адрес курса израильских партнеров стороны. Едва ли когда-нибудь до этого кто-то из Берлина настолько критически высказывался о внутриполитической ситуации в Израиле.

Анналена Бербок Фото: Janine Schmitz/photothek/IMAGO

Сначала это были министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marko Buschmann), представляющий СвДП, и глава МИД Анналена Бербок (Annalena Bаerbock) от партии "зеленых", которые призвали к сохранению в Израиле независимого правосудия и правового характера государства. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) также высказался непривычным образом, выразив озабоченность по поводу планируемой израильским правительством "перестройки правового государства".

Канцлер Шольц предостерегает

Наконец высказался и канцлер ФРГ Шольц, когда в марте принимал у себя с визитом Нетаньяху. Как отметил Шольц на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля, "как демократические партнеры по ценностям и близкие друзья Израиля, мы следим за проходящими дискуссиями (по поводу подготавливаемой судебной реформы. - Ред.) с большим вниманием и - не стану скрывать этого - с большой озабоченностью".

Олаф Шольц во время пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху в Берлине, 16 марта 2023 года Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

При всем при этом в Германии по-прежнему существует проблема антисемитизма. Когда Шольц был с визитом в Израиле, еще не разразился скандал вокруг одной из важнейших международных выставок современного искусства documenta в Касселе, на которой оказались представлены несколько явно антисемитских экспонатов. Посол Израиля в Германии Рон Прозор высказывается чаще и все более тревожно, чем его предшественник в прошлом десятилетии. По меньшей мере это позволяет сказать: сейчас Израиль и Германия говорят друг с другом более открыто, чем было в течение длительного времени.

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