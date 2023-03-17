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Биньямин Нетаньяху и Олаф Шольц встречаются в Берлине
Биньямин Нетаньяху и Олаф Шольц встречаются в БерлинеФото: Chrisrtian Ditsch/epd
ПолитикаГермания

Олаф Шольц: Германия и Израиль разделяют общие ценности

Александр Дельфинов
2 ч. назад

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Берлин прошел на фоне подготавливаемой израильскими властями спорной судебной реформы.

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Германию и Израиль объединяют общие ценности, тем не менее в Берлине обеспокоены подготавливаемой в Израиле судебной реформой. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, 16 марта, на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Шольца, "как демократические партнеры по ценностям и близкие друзья Израиля мы следим за проходящими дискуссиями с большим вниманием и - не стану скрывать этого - с большой озабоченностью".

В свою очередь, Нетаньяху заверил, что Израиль останется либеральной демократией даже после запланированной судебной реформы. По его словам, "демократия в Израиле сильна и жива, мы ни на сантиметр от нее не отступим ". Израильский премьер категорически отверг все претензии по поводу того, что возглавляемое им правительство намеревается якобы разрушить демократию, назвав их "абсурдными" и "нелепыми".

Память о Холокосте

В тот же день Шольц и Нетаньяху посетили мемориал "Gleis 17" у берлинской железнодорожной станции Груневальд, посвященный началу депортации евреев в лагеря смерти в эпоху национал-социализма более 80 лет назад. Политики говорили о тесной связи между ФРГ и Израилем и о той ответственности, которую не прекращает нести Германия за катастрофу европейских евреев в 20-м веке.

Постоянное обязательство Германии - противостоять любым формам антисемитизма, подчеркнул канцлер Шольц на совместной пресс-конференции. По его словам, безопасность Израиля является для Германии делом государственной важности.

Спорная судебная реформа в Израиле

Судебная реформа - один из ключевых проектов нового крайне правого правительства Израиля, пришедшего к власти в конце 2022 года. После того, как в начале января было объявлено о реформе, в стране начались и с тех пор продолжаются массовые протесты.

Нетаньяху и его союзники по коалиции утверждают, что судебная реформа призвана восстановить баланс между разными ветвями власти в Израиле. Критики же уверены, что она нарушит принцип верховенства закона. Оппоненты Нетаньяху, кроме того, считают, что премьер, вернувшийся к власти после полутора лет пребывания в оппозиции, хочет уйти от судебного преследования по обвинению в коррупции.

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