В Израиле постановили легализовать девять поселений

Израильский кабинет по вопросам безопасности решил легализовать девять несанкционированных поселений на Западном берегу реки Иордан. Как отметила газета The Jerusalem Post, речь идет об "исключительно редком шаге".

Израильский кабинет по вопросам безопасности решил легализовать девять несанкционированных поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Соответствующее постановление принято по итогам заседания в воскресенье, 12 февраля, в связи с двумя палестинскими атаками в Иерусалиме в январе.

Как отметила газета The Jerusalem Post, речь идет об "исключительно редком шаге". В свою очередь агентство dpa передало, что он явно противоречит позиции США.

Как отмечается в постановлении, указанные поселения существуют уже давно, некоторые из них - в течение десятилетий.

По данным агентства dpa, профильный комитет должен в ближайшие дни провести заседание по вопросу строительства дополнительных единиц жилья на территории этих поселений.

Правительство Нетаньяху нацелено на политику расширения поселений

В конце декабря 2022 года было приведено к присяге новое правительство Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вернувшийся на пост главы кабмина после полуторагодичного пребывания в оппозиции, представил 33 члена кабинета, в том числе - из правонационалистической религиозной коалиции. По оценкам экспертов, это - самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые вошли правые экстремисты и лица с судимостью.

Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Нападения в Иерусалиме

Вечером 27 января 21-летний палестинец устроил стрельбу перед синагогой в квартале Неве Яаков в восточной части Иерусалима. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

В ходе атаки погибли семь человек, еще трое получили ранения. После этого израильская полиция была приведена в состояние повышенной готовности. В свою очередь премьер-министр Нетаньяху объявил о намерении "принять немедленные меры" и предостерег израильтян от самосуда. На заседании кабинета по вопросам безопасности 29 января было объявлено, что дом преступника, устроившего стрельбу у синагоги, будет незамедлительно опечатан и в дальнейшем снесен.

Спустя менее чем сутки, утром 28 января, еще один инцидент со стрельбой произошел в квартале Силуан, вблизи Города Давида в Иерусалиме. Огонь по прохожим открыл 13-летний палестинский юноша. По данным полиции и службы спасения, при этом были ранены двое: 47-летний мужчина и его 23-летний сын. Нападавшего обезвредили прохожие, при этом он был ранен.

Представитель группировки ХАМАС в интервью агентству Reuters назвал атаку у синагоги ответом на действия израильских военных в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. До этого, 26 января, там прошел рейд, целью которого, по данным Армии обороны Израиля, была нейтрализация группы боевиков палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", причастных к ряду недавних нападений на израильтян и планировавших новые атаки. После рейда палестинцы заявили о гибели нескольких мирных жителей.

Осуждение атак в Израиле мировым сообществом

Нападение в районе синагоги, произошедшее в Международный день памяти жертв Холокоста, и стрельба в Восточном Иерусалиме 28 января вызвали резкое осуждение многих стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Иордании и ОАЭ. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что "глубоко потрясен" нападениями в Иерусалиме. МИД ФРГ также осудил "жестокое террористическое нападение" и призвал Израиль и палестинских лидеров к сотрудничеству.

Власти Евросоюза призвали Израиль и палестинскую сторону "сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию и перезапустить координирование в сфере безопасности, необходимое для предотвращения актов насилия в будущем". "Европейский Союз всецело признает законные опасения Израиля в сфере безопасности, о чем свидетельствуют последние террористические атаки, но необходимо подчеркнуть, что смертоносная сила должна применяться только в качестве крайней меры, когда это неизбежно для защиты жизни", - говорится в заявлении, обнародованном 28 января на сайте дипломатической службы ЕС в связи с рейдом израильских военных в Дженине.

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