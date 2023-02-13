В Израиле постановили легализовать девять поселений
Екатерина Венкина
1 ч. назад
Израильский кабинет по вопросам безопасности решил легализовать девять несанкционированных поселений на Западном берегу реки Иордан. Как отметила газета The Jerusalem Post, речь идет об "исключительно редком шаге".
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Израильский кабинет по вопросам безопасности решил легализовать девять несанкционированных поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Соответствующее постановление принято по итогам заседания в воскресенье, 12 февраля, в связи с двумя палестинскими атаками в Иерусалиме в январе.
Как отметила газета The Jerusalem Post, речь идет об "исключительно редком шаге". В свою очередь агентство dpa передало, что он явно противоречит позиции США.
Как отмечается в постановлении, указанные поселения существуют уже давно, некоторые из них - в течение десятилетий.
По данным агентства dpa, профильный комитет должен в ближайшие дни провести заседание по вопросу строительства дополнительных единиц жилья на территории этих поселений.
Правительство Нетаньяху нацелено на политику расширения поселений
В конце декабря 2022 года было приведено к присяге новое правительство Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вернувшийся на пост главы кабмина после полуторагодичного пребывания в оппозиции, представил 33 члена кабинета, в том числе - из правонационалистической религиозной коалиции. По оценкам экспертов, это - самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые вошли правые экстремисты и лица с судимостью.
Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Нападения в Иерусалиме
Вечером 27 января 21-летний палестинец устроил стрельбу перед синагогой в квартале Неве Яаков в восточной части Иерусалима. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.
В ходе атаки погибли семь человек, еще трое получили ранения. После этого израильская полиция была приведена в состояние повышенной готовности. В свою очередь премьер-министр Нетаньяху объявил о намерении "принять немедленные меры" и предостерег израильтян от самосуда. На заседании кабинета по вопросам безопасности 29 января было объявлено, что дом преступника, устроившего стрельбу у синагоги, будет незамедлительно опечатан и в дальнейшем снесен.
Спустя менее чем сутки, утром 28 января, еще один инцидент со стрельбой произошел в квартале Силуан, вблизи Города Давида в Иерусалиме. Огонь по прохожим открыл 13-летний палестинский юноша. По данным полиции и службы спасения, при этом были ранены двое: 47-летний мужчина и его 23-летний сын. Нападавшего обезвредили прохожие, при этом он был ранен.
Представитель группировки ХАМАС в интервью агентству Reuters назвал атаку у синагоги ответом на действия израильских военных в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. До этого, 26 января, там прошел рейд, целью которого, по данным Армии обороны Израиля, была нейтрализация группы боевиков палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", причастных к ряду недавних нападений на израильтян и планировавших новые атаки. После рейда палестинцы заявили о гибели нескольких мирных жителей.
Осуждение атак в Израиле мировым сообществом
Нападение в районе синагоги, произошедшее в Международный день памяти жертв Холокоста, и стрельба в Восточном Иерусалиме 28 января вызвали резкое осуждение многих стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Иордании и ОАЭ. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что "глубоко потрясен" нападениями в Иерусалиме. МИД ФРГ также осудил "жестокое террористическое нападение" и призвал Израиль и палестинских лидеров к сотрудничеству.
Власти Евросоюза призвали Израиль и палестинскую сторону "сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию и перезапустить координирование в сфере безопасности, необходимое для предотвращения актов насилия в будущем". "Европейский Союз всецело признает законные опасения Израиля в сфере безопасности, о чем свидетельствуют последние террористические атаки, но необходимо подчеркнуть, что смертоносная сила должна применяться только в качестве крайней меры, когда это неизбежно для защиты жизни", - говорится в заявлении, обнародованном 28 января на сайте дипломатической службы ЕС в связи с рейдом израильских военных в Дженине.