МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отложил решение по запросу прокурора МУС Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает в пятницу, 28 июня, израильское издание The Jerusalem Post.

Причиной отсрочки является то, что Великобритания на правах "друга суда" подала заявление о представлении замечаний о юрисдикции МУС по поводу Израиля. МУС удовлетворил эту просьбу, а также заранее предоставил другим странам право подать замечания. Коллегия МУС постановила, что решение дать такое право Великобритании "может привести к другим запросам".

Запрос Великобритании и другие подобные запросы должны быть предоставлены до 12 июля. Замечания из Лондона будут рассмотрены членами палаты предварительного производства суда. Согласно постановлению суда, как сами замечания, так и процесс дебатов по ним могут быть обнародованы, хотя обычно процедуры выдачи ордеров на арест держатся в тайне.

Как отмечает The Jerusalem Post, после этого весь процесс выдачи ордеров на арест может "легко затянуться" на месяцы.

Означает ли решение суда также отсрочку в выдаче ордеров на арест лидеров радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Германии террористической организацией, неизвестно.

Израиль и США осудили решение МУС

Главный прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров радикального исламистского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании. По мнению Хана, все они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

Премьер-министр Израиля назвал запрос прокурора МУС "скандальным" и заявил, что это "не остановит" ни его, ни его страну. Президент США Джо Байден оценил решение МУС как "возмутительное". Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 с половиной тысяч получили ранения. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.