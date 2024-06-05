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Палата представителей США одобрила санкции против МУС

Александра Иванова
5 июня 2024 г.

Законопроект о введении санкций против Международного уголовного суда стал реакцией на запрос ордеров на арест израильских политиков.

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Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в ВашингтонеФото: picture-alliance/dpa/Bildfunk/epa/J. L. Scalzo

Палата представителей Конгресса США одобрила разработанный Республиканской партией законопроект о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), сообщилвечером во вторник, 4 июня, американский телеканал CNN. В поддержку проекта проголосовали 247 человек - 205 республиканцев и 42 демократа. Против были 155 конгрессменов-демократов. Два республиканца воздержались.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что этот документ является реакцией на запрос судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяхуи министра обороны Йоава Галанта. "США твердо стоят на стороне Израиля и не позволят международным бюрократам безосновательно выдавать ордера на арест израильского руководства за не совершенные им преступления", - заявил Джонсон.

Законопроект предполагает введение санкций против лиц, "участвующих в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников". В числе таких санкций - запрет на операции с собственностью в США, блокирование и аннулирование виз. В то же время этот проект вряд ли будет внесен на голосование в Сенат, который контролируют члены Демократической партии.

Администрация Байдена - против санкций в отношении МУС

Администрация президента США Джо Байдена также выступила "резко против" инициативы. "Администрация глубоко обеспокоена бездумной поспешностью прокурора МУС в выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. В то же время администрация выступает против введения санкций в отношении МУС, его сотрудников, судей или тех, кто помогает его работе. Существуют более эффективные способы защиты Израиля, отстаивания позиций США в отношении МУС и содействия международному правосудию и привлечению к ответственности, и администрация готова работать с Конгрессом над этими вариантами", - говорится в заявлении Белого дома.

Запрос ордеров на арест израильтян и главарей ХАМАС

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая  запросил у палаты предварительного производства суда ордера на арест Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта, а также трех лидеров террористической организации ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании.

По утверждению Хана, Нетаньяху и Галант "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности", совершенные на палестинских территориях после нападения ХАМАС на Израиль и началом ответных боевых действий.

"Мы заявляем, что вменяемые преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой. Эти преступления, по нашей оценке, продолжаются и по сей день", - говорилось в заявлении прокурора МУС.

Что касается деятелей ХАМАС, то они, как сказано в документе, несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности - убийства, захват заложников, акты сексуального насилия, пытки, жестокое обращения и другие преступления. 

Как израильские политики, так и представители ХАМАС осудили решение МУС .

Юрисдикция МУС

Международный уголовный суд с головным офисом в Гааге был создан в 2002 году с целью преследования частных лиц за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

У МУС нет собственного механизма по принуждению к исполнению его решений. "Решение о выдаче ордера на арест не означает, что человек виновен, но оно является первым этапом процесса, который может привести к длительному судебному разбирательству", - уточняет CNN.

Ни США, ни Израиль не признают юрисдикцию МУС.

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