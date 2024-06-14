ХАМАС не известно, сколько израильских заложников еще живы

Сколько израильских заложников в секторе Газа еще в живых никто в ХАМАС не знает, заявил представитель группировки. Он также сообщил, что ХАМАС не устраивает план перемирия в секторе газа, предложенный Байденом.

В палестинской радикальной группировке ХАМАС никто не знает, сколько израильских заложников, которых удерживают в плену в секторе Газа, все еще живы. "Я не знаю, и никто не знает", - заявил пресс-секретарь ХАМАС в Ливане Осама Хамдан в интервью американской медиакомпании CNN в пятницу, 14 июня. Он также подтвердил, что ХАМАС не устраивают последние предложения о перемирии, в том числе план, предложенный президентом США Джо Байденом.

Хамдан выразил мнение, что в возможных издевательствах над заложниками Израиль должен винить самого себя. Хамдану были продемонстрированы заключения израильских врачей, осматривавших недавно освобожденных заложников. Медики подтвердили, что на телах освобожденных присутствовали следы избиений, кроме того, заложники страдали от голода. На это Хамдан ответил: "Думаю, если у них проблемы с психикой, это из-за того, что Израиль делает с Газой".

Председатель партии "Национальное единство" и бывший член военного кабинета Бени Ганц в интервью телерадиокомпании Kan заявил, что Израилю известно, что происходит с заложниками, в частности с семьей Бибас, которая была похищена с двумя маленькими детьми и стала символом событий 7 октября. Ганц сказал, что информация о них будет обнародована, когда для этого будут подходящие условия. Родственники семьи Бибас назвали заявления Ганца безответственными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще более 85 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Среди вывезенных боевиками ХАМАС в сектор Газа были как израильтяне, так и граждане других государств. В ноябре часть из них удалось освободить путем обмена на палестинских заключенных. В плену могут оставаться 116 израильских заложников. Некоторые из них, вероятно, уже мертвы. 8 июня в результате спецоперации в секторе Газа были освобождены четверо заложников. Палестинские представители утверждают, что во время израильского рейда погибли более 200 человек - преимущественно мирные жители. Позднее ХАМАС выступил с утверждением, что в ходе операции погибли и трое других заложников, включая гражданина США. Независимого подтверждения этой информации нет.