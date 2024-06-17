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Нетаньяху распустил военный кабинет

Ольга Лебедева
17 июня 2024 г.

После ухода из военного кабинета своего главного оппонента Бени Ганца глава правительства Израиля распустил этот орган, созданный после нападения ХАМАС на Израиль и принимавший важные решения по операции в секторе Газа.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Биньямин НетаньяхуФото: JACK GUEZ/REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, созданный после масштабного нападения террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года. О данном решении сообщила пресс-секретарь Нетаньяху в понедельник, 17 июня, спустя несколько дней после ухода из военного кабинета одного из лидеров оппозиции Бени Ганца.

После роспуска данного органа Нетаньяху будет обсуждать важные решения, касающиеся текущих конфликтов, в более узком кругу, пишет dpa со ссылкой на израильские правительственные источники.

Созданный Нетаньяху военный кабинет принимал важные решения по вопросам военной операции в секторе Газа и в ходе конфликта с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах". Этот орган был учрежден, чтобы продемонстрировать единство в Израиле после нападения ХАМАС, и служил противовесом крайне правым политическим силам в правительственной коалиции Нетаньяху.

Уход из кабинета Бени Ганца

Бени Ганц 9 июня объявил, что покидает военный кабинет. "Нетаньяху не дает нам двигаться вперед, к настоящей победе", - указал он и назвал решение "сложным и болезненным". По словам Ганца, который считается главным политическим оппонентом Нетаньяху, он уходит, "потому, что ситуация в стране и комнате принятия решений изменилась". Он обвинил главу правительства в том, что тот ставит личные политические интересы выше необходимости разработать послевоенную стратегию для сектора Газа.

В середине мая Бени Ганц поставил Нетаньяху ультиматум, объявив, что подаст в отставку, если до 8 июня премьер страны не представит план послевоенного урегулирования в секторе Газа. Кабмину следует разработать подобный план, чтобы выполнить шесть стратегических целей, пояснил тогда Ганц. В их числе - освобождение заложников из рук ХАМАС, свержение власти ХАМАС в секторе Газа, демилитаризация этой территории и установление контроля над ней со стороны Израиля в сфере безопасности. Необходимо также создать "международный механизм гражданского управления" этим регионом при участии США, Евросоюза, арабских стран и палестинцев, указал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

 

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