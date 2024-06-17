После ухода из военного кабинета своего главного оппонента Бени Ганца глава правительства Израиля распустил этот орган, созданный после нападения ХАМАС на Израиль и принимавший важные решения по операции в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, созданный после масштабного нападения террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года. О данном решении сообщила пресс-секретарь Нетаньяху в понедельник, 17 июня, спустя несколько дней после ухода из военного кабинета одного из лидеров оппозиции Бени Ганца.

После роспуска данного органа Нетаньяху будет обсуждать важные решения, касающиеся текущих конфликтов, в более узком кругу, пишет dpa со ссылкой на израильские правительственные источники.

Созданный Нетаньяху военный кабинет принимал важные решения по вопросам военной операции в секторе Газа и в ходе конфликта с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах". Этот орган был учрежден, чтобы продемонстрировать единство в Израиле после нападения ХАМАС, и служил противовесом крайне правым политическим силам в правительственной коалиции Нетаньяху.

Уход из кабинета Бени Ганца

Бени Ганц 9 июня объявил, что покидает военный кабинет. "Нетаньяху не дает нам двигаться вперед, к настоящей победе", - указал он и назвал решение "сложным и болезненным". По словам Ганца, который считается главным политическим оппонентом Нетаньяху, он уходит, "потому, что ситуация в стране и комнате принятия решений изменилась". Он обвинил главу правительства в том, что тот ставит личные политические интересы выше необходимости разработать послевоенную стратегию для сектора Газа.

В середине мая Бени Ганц поставил Нетаньяху ультиматум, объявив, что подаст в отставку, если до 8 июня премьер страны не представит план послевоенного урегулирования в секторе Газа. Кабмину следует разработать подобный план, чтобы выполнить шесть стратегических целей, пояснил тогда Ганц. В их числе - освобождение заложников из рук ХАМАС, свержение власти ХАМАС в секторе Газа, демилитаризация этой территории и установление контроля над ней со стороны Израиля в сфере безопасности. Необходимо также создать "международный механизм гражданского управления" этим регионом при участии США, Евросоюза, арабских стран и палестинцев, указал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.