  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

В Израиле министр Бени Ганц покидает кабинет Нетаньяху

Александра Иванова
9 июня 2024 г.

Бени Ганц в мае обещал уйти в отставку, если к 8 июня не будет представлена послевоенная стратегия регулирования в секторе Газа. Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к новым выборам.

https://p.dw.com/p/4gqgg
Бени Ганц - министр без портфеля в военном кабинете премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
Бени Ганц - министр без портфеля в военном кабинете премьера Израиля Биньямина НетаньяхуФото: ABIR SULTAN/EPA

Бени Ганц - один из лидеров оппозиции в Израиле - объявил, что подает в отставку, покидая военный кабинет премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. "Нетаньяху не дает нам двигаться вперед, к настоящей победе (над террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. - Ред.)", - заявил Ганц в телевизионном выступлении в воскресенье, 9 июня.

Решение покинуть правительство политик назвал "сложным и болезненным". По словам Ганца, который считается главным политическим оппонентом Биньямина Нетаньяху, он уходит с поста министра в военном кабинете, сформированном восемь месяцев назад, после масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, "потому, что ситуация в стране и комнате принятия решений изменилась".

При этом Ганц обвинил Нетаньяху в том, что тот ставит личные политические интересы выше необходимости разработать послевоенную стратегию для сектора Газа. "Судьбоносные стратегические решения принимаются с нерешительностью и проволочками из политических соображений", - подчеркнул оппозиционный политик и призвал премьер-министра провести выборы в ближайшие месяцы.

"Я призываю Нетаньяху: назначьте согласованную дату выборов. Не дайте нашему народу быть разорванным на части", - цитирует Ганца телеканал CNN.

Требование представить послевоенную стратегию для сектора Газа

В середине мая Бени Ганц поставил Нетаньяху ультиматум, объявив, что подаст в отставку, если до 8 июня премьер страны не представит план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Кабмину следует разработать подобный план, чтобы выполнить шесть стратегических целей, пояснил тогда Ганц. В их числе - освобождение заложников из рук ХАМАС, свержение власти ХАМАС в секторе Газа, демилитаризация этой территории и установление контроля над ней со стороны Израиля в сфере безопасности. Также необходимо создать "международный механизм гражданского управления" этим регионом при участии США, Евросоюза, арабских стран и палестинцев, указал Ганц в мае.

Кроме того, необходимо вернуть в свои дома жителей северных районов Израиля к 1 сентября, стремиться к нормализации отношений с Саудовской Аравией, а также разработать структуру военной или национальной службы, распространяющуюся на все категории населения, подчеркивал политик. 

Как отмечает CNN, политик не стал объявлять об уходе в отставку к обещанной дате на фоне новостей об освобождении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще четырех заложников из рук ХАМАС.

Со своей стороны 8 июня Биньямин Нетаньяху призвал Бени Ганца продолжить работу в военном кабинете. "Cейчас время для единства, а не для раскола", - написал премьер Израиля в соцсети X.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
external

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Джо Байден анонсировал мирный план, призванный остановить войну в секторе Газа и освободить израильских заложников. Пойдут ли на сделку Израиль и ХАМАС? Этой ночью Россия нанесла массированные удары по всей Украине - после того, как накануне США и ФРГ разрешили Киеву наносить удары их оружием по территории РФ. Что в итоге дает Украине это разрешение и насколько оно изменит ситуацию на фронте?
1 июня 2024 г.28:10 мин.
Израильские военные в городе Газа, 5 ноября 2023 года

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Подробности и последствия масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.
Конфликты12 апреля 2024 г.
Показать еще