В Израиле министр Бени Ганц покидает кабинет Нетаньяху

Бени Ганц в мае обещал уйти в отставку, если к 8 июня не будет представлена послевоенная стратегия регулирования в секторе Газа. Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к новым выборам.

Бени Ганц - один из лидеров оппозиции в Израиле - объявил, что подает в отставку, покидая военный кабинет премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. "Нетаньяху не дает нам двигаться вперед, к настоящей победе (над террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. - Ред.)", - заявил Ганц в телевизионном выступлении в воскресенье, 9 июня.

Решение покинуть правительство политик назвал "сложным и болезненным". По словам Ганца, который считается главным политическим оппонентом Биньямина Нетаньяху, он уходит с поста министра в военном кабинете, сформированном восемь месяцев назад, после масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, "потому, что ситуация в стране и комнате принятия решений изменилась".

При этом Ганц обвинил Нетаньяху в том, что тот ставит личные политические интересы выше необходимости разработать послевоенную стратегию для сектора Газа. "Судьбоносные стратегические решения принимаются с нерешительностью и проволочками из политических соображений", - подчеркнул оппозиционный политик и призвал премьер-министра провести выборы в ближайшие месяцы.

"Я призываю Нетаньяху: назначьте согласованную дату выборов. Не дайте нашему народу быть разорванным на части", - цитирует Ганца телеканал CNN .

Требование представить послевоенную стратегию для сектора Газа

В середине мая Бени Ганц поставил Нетаньяху ультиматум, объявив, что подаст в отставку, если до 8 июня премьер страны не представит план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Кабмину следует разработать подобный план, чтобы выполнить шесть стратегических целей, пояснил тогда Ганц. В их числе - освобождение заложников из рук ХАМАС, свержение власти ХАМАС в секторе Газа, демилитаризация этой территории и установление контроля над ней со стороны Израиля в сфере безопасности. Также необходимо создать "международный механизм гражданского управления" этим регионом при участии США, Евросоюза, арабских стран и палестинцев, указал Ганц в мае.

Кроме того, необходимо вернуть в свои дома жителей северных районов Израиля к 1 сентября, стремиться к нормализации отношений с Саудовской Аравией, а также разработать структуру военной или национальной службы, распространяющуюся на все категории населения, подчеркивал политик.

Как отмечает CNN, политик не стал объявлять об уходе в отставку к обещанной дате на фоне новостей об освобождении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще четырех заложников из рук ХАМАС.

Со своей стороны 8 июня Биньямин Нетаньяху призвал Бени Ганца продолжить работу в военном кабинете. "Cейчас время для единства, а не для раскола", - написал премьер Израиля в соцсети X.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.