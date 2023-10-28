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Нетаньяху объявил о начале второй фазы войны против ХАМАС

Александра Иванова
29 октября 2023 г.

Правительство военного времени в Израиле приняло единогласное решение о расширении действий сухопутных войск в войне против ХАМАС, заявил премьер Израиля.

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Дым и пламя после авиаудара Израиля по целям ХАМАС в секторе Газа
Дым и пламя после авиаудара Израиля по целям ХАМАС в секторе ГазаФото: Ilan Assayag/AP Photo/picture alliance

Расширение действий сухопутных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа знаменует собой начало второй фазы войны против террористической организации ХАМАС. С таким заявлением выступил перед журналистами в Тель-Авиве вечером в субботу, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.    

Он указал, что целью данных действий является уничтожение военного потенциала ХАМАС и возможностей исламистов сохранять власть, а также возращение домой удерживаемых ими заложников. Решение о расширении масштабов действий сухопутных войск в секторе Газа было принято правительством военного времени единогласно, подчеркнул Нетаньяху.

Он отметил, что массированные воздушные атаки Израиля, совершенные на прошедшей неделе, нанесли ХАМАС "тяжелый удар", однако война будет "долгой и трудной".  "Мы находимся в ее начале", - заявил Биньямин Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что, несмотря на сухопутную операцию ЦАХАЛ, переговоры об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников продолжаются.

Действия сухопутных сил ЦАХАЛ в секторе Газа

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул на пресс-конференции 28 октября, что его страна не заинтересована в расширении конфликта в регионе, однако готова к такому развитию событий.

В ночь на 28 октября Армия обороны Израиля объявила, что расширяет операцию в секторе Газа, начавшуюся в ответ на атаку террористической организации ХАМАС. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС, а также освобождения заложников, указал тогда официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября привело к гибели 1400 человек, сообщили израильские власти. По подтвержденным данным на 28 октября, в плену у ХАМАС остаются 229 человек.

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