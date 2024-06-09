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Нетаньяху призвал Ганца остаться в правительстве Израиля

Алексей Волошинов
9 июня 2024 г.

Несмотря на отсутствие послевоенного плана для сектора Газа, премьер-министр попросил Ганца не покидать правительство Израиля.

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Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц (слева) и израильский премьер Биньямин Нетаньяху в Тель-Авиве
Бени Ганц (слева) и Биньямин Нетаньяху (фото из архива)Фото: imago images/UPI Photo

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Бени Ганца не уходить в отставку с поста министра военного кабинета. Пост с соответствующим призывом политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х в субботу, 8 июня.

Нетаньяху заявил, что сейчас "время для единства, а не для раскола". "Я призываю Бени Ганца: Не покидайте чрезвычайное правительство", - заключил он.

В середине мая Ганц поставил Нетаньяху ультиматум

В середине мая Бени Ганц пригрозил покинуть чрезвычайное правительство национального единства, если к 8 июня правящая коалиция не представит послевоенный план для сектора Газа.

Анонсированная ранее пресс-конференция Ганца, на которой, как ожидалось, он объявит о выходе из состава правительства, была отложена. Как отмечают израильские СМИ, это произошло в тот же день, когда армия страны вернула четырех заложников из сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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