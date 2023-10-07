Совбез ООН проведет экстренное заседание по атаке на Израиль

Бразилия, возглавляющая сейчас Совет Безопасности ООН, в субботу, 7 октября, объявила о созыве его экстренного заседания в связи с масштабным нападением радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, начавшимся утром того же дня.

Как говорится на сайте бразильского правительства, Бразилиа осуждает серию ракетных ударов по Израилю и нападений на земле, совершенных со стороны сектора Газа. Как и многие другие страны ранее, Бразилия выразила соболезнования семьям погибших в результате палестинских атак и подчеркнула свою солидарность с народом Израиля.

Заявление генсека ООН Гутерриша по атакам ХАМАС на Израиль

Ранее на сайте ООН от лица генсека организации Антониу Гутерриша было обнародовано заявление с осуждением ракетных ударов ХАМАС по израильским городам. В нем говорится, в частности, что генсек ООН глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения и призывает к максимальной сдержанности: "Гражданское население во все времена необходимо уважать и защищать в соответствии с международным гуманитарным правом".

Как подчеркнул официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, генеральный секретарь ООН призывает приложить все дипломатические усилия, чтобы избежать более масштабного распространения конфликта.

"Насилие не может обеспечить решение конфликта, мир может быть достигнут только путем переговоров, ведущих к созданию двух государств", - передал Дюжаррик слова генсека ООН.

Озабоченность перспективой "масштабной региональной эскалации" конфликта на Ближнем Востоке высказали также власти Германии.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября Израиль попал под масштабный ракетный обстрел из сектора Газа, а на израильскую территорию проникли боевики движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию.

На момент публикации из израильских СМИ было известно о как минимум 100 погибших со стороны Израиля. Почти 900 израильтян к тому моменту были ранены, около 35 человек захвачены в заложники. В свою очередь палестинская сторона заявила о 198 погибших и 1610 раненых при израильских авиаударах.

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