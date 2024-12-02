Переговоры о глобальном соглашении по пластику провалились

В воскресенье, 1 декабря, в южнокорейском Пусане завершились переговоры представителей более 170 стран мира по заключению договора о борьбе с пластиковым загрязнением. Соглашения не удалось достичь, но было решено продолжить переговоры в следующем году.

Федеральный министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке (Steffi Lemke), слова которой приводит агентство KNA, назвала фатальным противодействие глобальному соглашению со стороны ряда государств. "По крайней мере, одно стало совершенно ясно в Пусане: подавляющее большинство стран хотят соглашение, которое работает. И эта группа растет", - сказала она.

На заключительном пленарном заседании 1 декабря рассматривались несколько инициатив. Наиболее популярная из них, предложенная Панамой и поддержанная примерно 100 странами, была направлена ​​на создание условий для сокращения производства изделий из пластика во всем мире. Камнями преткновения в ходе переговоров стали ограничение выпуска пластмасс, регулирование вызывающих беспокойство химических веществ, а также финансирование помощи развивающимся странам в реализации договора.

Ежегодное производство пластика - около 500 миллионов тонн

Целью сессии под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая проходила с 25 ноября по 1 декабря, являлась доработка и утверждение текста документа. "Наш мир тонет в пластиковых отходах. Каждый год мы производим 460 миллионов тонн пластика, большая часть которого быстро становится мусором", - заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам встречи на церемонии открытия, подчеркнув необходимость срочных действий.

Гутерриш также отметил, что соглашение должно охватывать весь жизненный цикл пластика, включая меры по сокращению использования одноразовых изделий, улучшение управления отходами и развитие альтернативных материалов. Кроме того, договор должен предусматривать доступ всех стран к современным технологиям, улучшение качества наземной и морской среды и защиту уязвимых сообществ, включая тех, кто зарабатывает на сборе отходов.

Производство пластика к 2050 году, по прогнозам, утроится. Ученые продолжают находить все больше микропластика в человеческих телах и окружающей среде, в том числе в продуктах питания, воде и воздухе.

Переговорный процесс затягивается

Организация WWF в Пусане призвала международное сообщество как можно скорее завершить переговорный процесс. Решение о разработке договора по борьбе с пластиковым загрязнением было принято в 2022 году, с тех пор прошло более 1000 дней, уточнили в WWF. "За это время было произведено более 800 миллионов тонн пластика, из которых более 30 млн тонн оказались в наших океанах, нанося вред дикой природе, отравляя экосистемы и уничтожая жизнь, не говоря уже о пластиковых отходах, которые оказались на свалках или были сожжены", - приводит KNA слова представителя организации.

По мнению дипломата из Эквадора Вайяса Вальдивьесо, обнадеживает тот факт, что общая позиция была достигнута по ряду параграфов предложенного текста соглашения, но нерешенные вопросы остаются большой проблемой, для решения которой потребуется дополнительное время. Однако "очевидно", что в Пусане был достигнут "конкретный и значительный прогресс", подчеркнул он.

Наибольшие производители пластика - Китай и США

По данным группы ученых, выступающих за подписание эффективного договора о контроле производства пластика, исследования связывают производство и отходы пластика с проблемами со здоровьем, в том числе "бесплодие, ожирение и неинфекционные заболевания, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и многие виды рака".

Согласно информации объединения Eunomia, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея и США входят в пятерку крупнейших мировых производителей полимерной продукции. Представители США и Китая отсутствовали на итоговой пресс-конференции саммита, на которой страны призывали к заключению прочного договора, отмечают наблюдатели в Пусане.

В свою очередь, представители государств, выступающих за ограничение производства пластика, подтвердили, что страны-производители нефти использовали тактику затягивания, чтобы помешать прогрессу в договоре - в первую очередь, речь шла о делегатах из Саудовской Аравии и России.