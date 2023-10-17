В ЕС запретили микропластик. Каких товаров это коснется?

В Евросоюзе постепенно запрещают микропластик. Какие продукты, в которых он содержится, будут запрещены к продаже уже сейчас? И как это повлияет на индустрию и потребителей?

Будь то в морской пучине или на вершине горы, в еде, в питьевой водеили в нашей крови - он практически повсюду. Существует лишь немного мест, где до сих пор еще не был обнаружен микропластик. По оценкам ООН, количество мельчайших частиц микропластика сейчас уже больше, чем число звезд в нашей галактике.

Микропластик может распространяться по воздуху, в воде и в почве, и как только он однажды оказывается в окружающей среде, удалить его уже нельзя. Поскольку он не раcщепляется натуральным путем, то может столетиями представлять угрозу для растений и животных и находиться в пищевых цепочках. Какое именно влияние это оказывает на наше здоровье, пока не до конца изучено.

По некоторым оценкам, в ЕС ежегодно попадает в окружающую среду 42 000 тонн микропластика, который целенаправленно добавляют в различные продукты. "Поэтому так важно остановить его попадание в окружающую среду", - говорит Йоханна Бернзель (Johanna Bernsel), пресс-секретарь Еврокомиссии. В рамках распоряжения REACH Еврокомиссия ввела меры, касающиеся применения вредных химических веществ на территории ЕС. Согласно им, теперь в Евросоюзе запрещена продажа микропластика и продуктов, в которые он специально был добавлен.

Какие продукты будут запрещены?

Новый запрет определяет микропластик как "органическую, нерастворимую, не разлагающуюся синтетическую частицу полимера размером меньше пяти миллиметров". Он содержится во многих продуктах, в том числе в косметике, чистящих средствах, блестках, игрушках, удобрениях, лекарствах, в гаревых дорожках. Микропластик используется в зубной пасте в качестве частиц для шлифовки поверхности зубов, в средствах для пилинга, или как связующий элемент, который определяют консистенцию жидкостей.

Блестки запретят, но им есть хорошая альтернатива Фото: Zheng Huansong/Xinhua News Agency/picture alliance

Запрет не касается стройматериалов, которые хотя и содержат микропластик, но не способствует тому, чтобы он оказался в окружающей среде, а также продуктов, которые используются в промышленном производстве. Тем не менее, согласно новым правилам, производители ежегодно должны будут сообщать о предполагаемой эмиссии микропластика и разработать инструкции по применению и утилизации продуктов, его содержащих, чтобы предотвратить попадание в окружающую среду. Запрет действует на продукты, произведенные в ЕС, а также на импортные продукты, содержащие микропластик. "С этой точки зрения, запрет стимулирует инновации в европейской индустрии", - говорит Бернзель.

Когда вступят в силу запрет на микропластик в ЕС?

Для некоторых изделий, среди них бисер, блестки, некоторые косметические товары, запрет начинает действовать уже с середины октября. Для других продуктов установлен переходный срок от четырех до двенадцати лет - в зависимости от сложности производства и наличия подходящей альтернативы микропластику.

Для гранулата, используемого в производстве наполнителей, которые применяются, например, на спортивных площадках, установлен срок в восемь лет, чтобы производителям дать время найти замену. Но покрытие, которое в основном находится на спортивных площадках, в течение этого срока будет изношено и его все равно будет необходимо заменить.

Есть ли альтернатива микропластику?

Марк Кройцбрук (Marc Kreutzbruck), руководитель Института пластмассы в Университете Штутгарта говорит, что пока нет материала, лучше чем пластик, благодаря которому мы могли бы достичь целей по защите климата. "К сожалению, это так потому, что пластмассе можно придавать форму при очень низких температурах. Неважно, металл, керамика или стекло, все другие материалы требуют больших затрат энергии для изготовления продуктов из них. А это сопряжено с выбросами CO2"

По мнению Кройцбрука, в истории с микропластиком речь идет об ответственности и устойчивом развитии: "Мы должны суметь создать действительно стопроцентную систему ресайклинга. Пластик нельзя выбрасывать, это материал, который необходимо собирать, потому что он действительно ценный, и нужно, чтобы люди это поняли".

Микропластик при смене автошин пока не запрещен Фото: Mint Images/IMAGO

Есть и другие варианты. Существует, например, пластик, который быстро разлагается, когда попадает в окружающую среду. Но до недавнего времени он составлял на рынке лишь мизерную долю. Кроме того, такой материал не может применяться во всех товарах, особенно в таких сложных, как упаковка для продуктов питания.

Йоханна Бернзель уверена, что необходимо приложить совместные усилия политиков, индустрии и ученых, чтобы найти устойчивую альтернативу. Она считает, что запрет даст необходимые импульсы для этого. "Мы верим, что будущее химической промышленности в устойчивом производстве и в устойчивых альтернативах. Это возможность для европейской промышленности стать лидером устойчивого развития с использованием инноваций. Так мы можем сохранить нашу конкурентоспособность", - говорит пресс-секретарь Еврокомиссии.

Какие последствия будет иметь запрет?

ЕС обязался до 2030 сократить на 30 процентов количество мусора с содержанием микропластика. Новые правила является первым шагом на пути к этой цели. Ожидается, что запрет на распространение микропластика поможет избежать попадания в окружающую среду более полумиллиона его тонн. Но Кройцбрук предупреждает, что необходимо сделать гораздо больше. "Важно понять, насколько много микропластика содержится в косметике: это около одного процента от общего объема. Хорошо, что эти меры будут введены, но это только начало", - говорит он.

Следующим шагом EU может стать запрет в будущем микропластика, который может непреднамеренно оказаться в окружающей среде. Например, при смене автомобильных шин или при стирке одежды. Пресс-секретарь Еврокомиссии Бернзель надеется, что новые правила по применению микропластика в ЕС могут вдохновить другие регионы мира ввести подобные меры. "Конечно, мы не можем вводить правила для всех стран и регионов мира. Но ЕС может подавать пример защиты окружающей среды и в прошлом в других сферах мы делали это успешно", - говорит Йоханна Бернзель.

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