День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут

На 378-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

Отряды ЧВК "Вагнер", вероятно, взяли под контроль восточную часть города Бахмут в Донецкой области Украины, то есть все городские районы восточнее реки Бахмутки, сообщили американский Институт изучения войны (ISW) и основатель ЧВК Евгений Пригожин. "Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер"", - заявил Пригожин в аудиосообщении. В сводке ISW оцениваются сценарии развития российского наступления после возможного захвата Бахмута. По мнению американских экспертов, Россия из-за нехватки механизированных соединений, вероятно, выбрала тактику использования тактических "штурмовых отрядов" для лобовых атак на укрепрайоны, которые чреваты большими потерями, и вряд ли способна на успешные наступательные маневры. Таким образом, отмечается в сводке ISW, даже захват Бахмута окажется лишь тактической победой. Дальнейшее успешное продвижение в тыл украинской армии представляется маловероятным.

По сообщению Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска за прошедшие сутки нанесли 22 авиаудара и совершили 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно наступали в районах Гряниковки, Спорного и Белогоровки, а на Бахмутском направлении продолжали штурм Бахмута. В вечерней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские войска отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского, российские силы не добились успеха и на Авдеевском и Шахтерском направлениях: их атаки в направлении Каменки, Северного, Первомайского, Невельского и Новомихайловки были отражены. На Запорожском и Херсонском направлениях российские подразделения находятся в обороне. В вечерней сводке также сообщается, что авиация Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения противника и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса РФ.

Спецслужбы США полагают, что в войне против Украины президент России Владимир Путин тянет время. "Мы не думаем, что российские военные в текущем году восстановятся в достаточной степени, чтобы захватить крупные территории. При этом Путин, по всей видимости, рассчитывает на то, что время играет на него и что продление войны, включая возможные паузы в боевых действиях, лучший из оставшихся для него путей, чтобы защитить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это потребуются годы", - заявила координатор спецслужб США Эврил Хейнз на слушаниях в американском Сенате. По ее мнению, Путин, вероятно, теперь лучше видит пределы возможностей своих военных и пока что сосредоточен на достижении скромных военных успехов.

Поставки вооружений из Ирана

Два грузовых судна под российским флагом доставили в середине января через Каспийское море из Ирана в Астрахань 200 контейнеров с боеприпасами, сообщило Sky News со ссылкой на источник в американской разведке. По словам источника, эти суда могли доставить 100 млн патронов для стрелкового оружия и около 300 тыс. снарядов, за которые Россия расплатилась наличными. Он сказал, что Иран доставил в Россию патроны калибра 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, а также гранаты для гранатометов, ракетные, минометные и артиллерийские снаряды. Кроме того, на борту могли находиться около 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

Американские ракеты для Украины

Военные в США изучают возможность установки ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" на украинские истребители МиГ советской конструкции, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, основная трудность заключается в том, чтобы заставить эти ракеты взаимодействовать с радарами самолетов, находящихся на вооружении Украины. Самонаводящаяся ракета AMRAAM имеет дальность полета от 50 до 160 км, в зависимости от модификации, и скорость до 1372 м/с. У Украины уже есть такие ракеты, поставленные европейскими странами, однако прежде украинская сторона запускала их только из поставленных Западом систем ПВО, отмечает Politico.

Поставка западных танков Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три таких же танка из Португалии будут доставлены в Украину еще в марте. При этом 3 португальских танка, по словам министра обороны Португалии Хелены Каррейрас, уже находятся в Германии - они отправятся в Украину одновременно с немецкими.

Президент Швейцарии Ален Берсе сдержанно отреагировал на запрос Германии о выкупе танков Leopard 2. Существуют правила, не предусматривающие продажу вооружений и не имеющие законодательных исключений, заявил глава государства. "Мы хотим быть довольно консервативными и умеренными в этих вопросах", - добавил он. Берлин ранее заверил Берн, что при согласии парламента Швейцарии на поставки танков эти боевые машины не будут переданы Украине, а будут использованы для восполнения запасов военной техники в ФРГ или в государствах-партнерах по НАТО и Евросоюзу.

Южная Корея в 2022 году дала официальное согласие на экспорт в Украину из Польши польских самоходных гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами, сообщил официальный представитель Минобороны Южной Кореи. Это первое подтверждение того, что Сеул по крайней мере своим согласием участвовал в поставках оружия Украине, а не "смотрел в другую сторону", подчеркивает агентство Reuters. Официально Южная Корея оружие Украине не поставляет, а Владимир Путин заявлял, что, если это произойдет, то это разрушит российско-южнокорейские отношения.

Миллиард евро на закупку боеприпасов для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделить еще один млрд евро из средств Евросоюза на совместную закупку боеприпасов для Украины и восполнение собственных запасов странами ЕС. Между тем украинский министр обороны Алексей Резников уже заявил, что этого недостаточно. По его словам, Украине для продолжения обороны от российской агрессии необходим один миллион артиллерийских снарядов общей стоимостью в 4 млрд евро.

Украина отрицает причастность к подрыву "Северных потоков"

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг обвинения в том, что за взрывами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" могут стоять украинские власти. "Это не наши действия", - сказал он в Стокгольме перед встречей с министрами обороны ЕС. Накануне газета The New York Times написала, что за подрывом может стоять некая проукраинская группа, а осуществить эту акцию могли люди с украинскими или российскими паспортами.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) предостерег от преждевременных обвинений в связи опубликованным накануне расследованием ряда СМИ о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Диверсия с подрывом трубопроводов могла быть также и специальной "операцией под прикрытием" - для того, чтобы позже обвинить в этом преступлении Украину, отметил министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в интервью DW заявил, что информация о том, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" может стоять проукраинская группировка, не ослабит поддержку Украины на Западе. "Это не меняет отношения Евросоюза в целом или отдельных стран к Украине. Напротив, они (жители Украины. - Ред.) подвергаются нападению. Они ищут возможности помочь своему народу. Они действительно пытаются защитить свою территорию. На них нападают, а Россия - агрессор. И я думаю, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину", - сказал он.

Визит генсека ООН в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, посетивший Киев уже в третий раз с начала российского вооруженного вторжения в Украину. "Очень важно, что именно в Киеве мы говорим о том, как вернуть мир, международную безопасность и полную силу Устава ООН - тех норм, которые одинаково важны для всех народов на земле", - написал Зеленский.

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