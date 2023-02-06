Опасения генсека ООН и другие события 348-го дня войны

На 348-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 6 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Гутерриш опасается распространения войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается распространения войны за пределы Украины. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН за несколько недель до первой годовщины вторжения России в Украину 24 февраля, Гутерриш назвал войну "причиняющей невыразимые страдания украинскому народу и имеющей глубокие глобальные последствия"."Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. Я боюсь, что сейчас мир сползает к более масштабной войне", - заявил он.

По словам Гутерриша, сейчас самый высокий риск ядерной войны за последние десятилетия, причем она может начаться как случайно, так и намеренно.

Папа римский готов встретиться с Путиным и Зеленским

Папа римский Франциск открыт для встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения окончания войны в Украине, сообщило издание Corriere della Sera. По словам понтифика, он не поехал в Киев только потому, что у него не было возможности совершить такой же визит в Москву.

При этом, как пояснил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, понтифик всегда придерживался однозначной позиции относительно полномасштабной войны, которую начала Россия на территории Украины. "Папа однозначно на стороне Украины, и даже те не до конца понятные для украинского общества его модели и способы самовыражения продиктованы любовью к Украине и желанием помочь", - отметил посол.

В то же время глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге ФРГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) поддержал идею Бразилии выступить посредником для дипломатического урегулирования войны в Украине. "Я думаю, нужно принимать во внимание все инициативы, которые могут закончить эту войну как можно раньше, поскольку, по моему мнению, на поле боя война будет становиться только более кровавой", - сказал политик в интервью телеканалу ARD.

Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Верховная Рада признала частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией. За соответствующее постановление проголосовали 333 депутата. Кроме того, парламентарии одобрили постановление, признающее все российские частные военные компании, а соответственно и ЧВК "Вагнер" террористическими организациями. Это решение поддержали 336 парламентариев.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил основателю и владельцу ЧВК "Вагнер", предпринимателю Евгению Пригожину о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны. По данным следствия, он открыто признает свою роль в агрессии против Украины, а также несет непосредственную ответственность за многочисленные военные преступления.

С конца 2022 года вербовщики "группы Вагнера" начали по второму разу объезжать российские колонии, откуда весной и осенью 2022 года уже набирали заключенных для участия в войне в Украине, выяснило онлайн-издание "Медиазона", ссылаясь на беседы с осужденными. По словам последних, теперь вербовка происходит в иной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а создатель ЧВК Вагнера Пригожин не прилетает на вертолете.

Резников и Буданов пока сохраняют свои должности

Министр обороны Украины Алексей Резников и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов останутся на своих должностях по меньшей мере на этой неделе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. "Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут", - говорится в сообщении.

Накануне, комментируя информацию о возможном уходе с должности, Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если такое решение примет глава государства Владимир Зеленский. В Украине уже некоторое время курсируют слухи, что Резникова на посту руководителя оборонного ведомства сменит глава разведки Буданов.

СБУ задержала российских агентов в Херсоне и Одессе

Служба безопасности Украины объявила о задержании двух российских агентов, которые помогали военным РФ готовить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Херсона и Одессы. Одного задержали на железнодорожном вокзале в Херсоне, второго - в Одессе, когда он фотографировал один из военных объектов, сообщили в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, злоумышленники собирали информацию о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении, а также передавали российской стороне локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Всю информацию агенты пересылали через анонимный Telegram-канал сотруднику ФСБ по Ростовской области, от которого получали задания по проведению разведывательно-подрывной деятельности, указывается в сообщении.

Задержанным объявлено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сводки из зоны боевых действий

В течение суток российские войска нанесли по территории Украины пять ракетных, 12 авиационных ударов, а также осуществили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в населенных пунктах Голая Пристань и Херсон, отмечается в ежедневной сводке Генштаба ВСУ. По его сведениям, повреждены жилые дома, а среди гражданского населения есть жертвы.

В свою очередь украинские военные нанесли 11 ударов по позициям противника. Кроме того, как сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, ночью были уничтожены два российских катера с диверсионно-разведывательными группами, которые пытались обустроить наблюдательные посты.

В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинской РЛС в Харьковской области и склада боеприпасов в Николаевской области. А также отчитались о захвате населенного пункта Николаевка в Донецкой области. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

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