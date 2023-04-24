День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину

На 425-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 24 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Украину приехала премьер Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Украину. Вместе с президентом этой страны Владимиром Зеленским она приехала в Житомир. На пресс-конференции Каллас призвала Киев выполнить рекомендации Еврокомиссии, необходимые для скорейшего вступления в ЕС. "Европейская комиссия издала семь рекомендаций, которые должны быть выполнены. Считаю, что их выполнение должно быть приоритетом для Украины, поскольку они являются первым шагом к началу переговоров", - указала она и сообщила, что обсудила с Зеленским прогресс Украины в этой связи.

В Twitter Каллас написала, что визит в Украину стал ее первой зарубежной поездкой в качестве главы нового правительства Эстонии. "Я здесь с твердым убеждением - я верю в победу Украины и верю в Украину как в процветающую либеральную демократию, которая принадлежит к евроатлантической семье", - подчеркнула она. По словам Каллас, для мира в Европе необходимо вступление Украины в ЕС и НАТО, это является ключевым пунктом подписанной с Зеленским совместной декларации. "Путь к продолжительному миру - покончить с "серыми зонами" в европейской безопасности", - заявила глава эстонского правительства, подводя итог своего визита в Украину. История показывает, "как "серые зоны" выступают питательной средой для войн", добавила она. Таллинн верит в Украину и ее победу, подчеркнула Каллас.

Зеленский обсудил с Каллас возможности Украины на передовой

На пресс-конференции с премьер-министром Эстонии в Житомире президент Украины Зеленский сообщил о содержательных переговорах. "Мы успели обсудить весь спектр вопросов, имеющих значение именно сейчас. В первую очередь, наши возможности на передовой. Важно, чтобы все наши партнеры были максимально решительными и максимально быстрыми в поставке обещанного оружия, чтобы мы могли максимально ускорить завершение войны - освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права", - заявил украинский лидер. По словам Зеленского, он обсудил с Каллас ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

"Сейчас именно то время, когда Североатлантический союз нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО. Нужно положительное политическое решение альянса о вступлении Украины, и я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО и за фиксацию в подписанной нами декларации нашей общей цели", - отметил далее Зеленский.

Российские "власти" Севастополя заявили об атаке надводных беспилотников

Назначенные Россией "власти" аннексированного Севастополя заявили ночью 24 апреля, что Черноморский флот РФ был атакован надводными беспилотниками. Попытка атаки была предпринята в 03.30 мск, при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), а второй взорвался сам, уточнил "губернатор" города Михаил Развожаев. Российский Telegram-канал Astra опубликовал фото выбитых окон в домах в Севастополе.

Минобороны РФ обвинило Украину в попытке атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе при помощи катеров. Данная атака совершалась тремя безэкипажными быстроходными катерами и была отражена, заявил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

Генсек ООН раскритиковал РФ на заседании под председательством Лаврова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова резко раскритиковал действия российских властей, продолжающих войну против Украины. Российское вторжение "причиняет огромные страдания и разоряет страну и ее народ", а также еще более усугубляет вызванные пандемией COVID-19 экономические потрясения, указал он. "Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума", - подчеркнул Гутерриш, добавив, что столь же высоки и риски конфликта между ними. Он также призвал РФ продолжить выполнение обязательств в рамках "зерновой сделки" с Украиной.

Лавров, прибывший 24 апреля в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН в качестве председателя, назвал Запад "меньшинством", не имеющим права "говорить от имени всего человечества". "Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", - заявил глава МИД РФ, открывая дебаты об эффективной многосторонности в защиту принципов Устава ООН. Одновременно Лавров обвинил США в "разрушении глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества".

WP: Киев планировал удары по Москве в первую годовщину войны

В феврале 2023 года в Киеве планировали нанести удары по Москве в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет The Washington Post со ссылкой на секретный отчет Агентства национальной безопасности США. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил одному из офицеров готовиться к масштабным ударам 24 февраля, в числе прочего предполагалось атаковать Новороссийск, в котором базируется Черноморский порт РФ, пишет газета. Это бы стало крупной символической операцией, которая продемонстрировала бы способность Украины нанести удар вглубь вражеской территории, отмечается далее. В другом секретном документе, который 22 февраля распространило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, указывается, что ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удар" по Москве, отмечает WP.

Официальный Киев прокомментировал публикацию The Washington Post. "А зачем нам следовало бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ли ход войны? Заставила бы россиян бежать? Упразднила бы потребность в оружии?" - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, подобные публикации "выполняют лишь одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие".

ГУР: Выход на границы 1991 года - "вполне достижимая" задача в этом году

В Киеве считают "вполне достижимой" задачей текущего года возвращение всех захваченных Россией украинских территорий, включая Крым. "Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий", - заявил изданию "РБК - Украина" руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Украина приближается к "знаковой битве в новейшей истории", причем она начнется еще до конца весны. "Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", - отметил он.

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