ЕС, США и ООН призывают к деэскалации в Сирии

По оценке ООН, в 2024 году 16,7 млн людей в Сирии будут нуждаться в гуманитарной помощи. ЕС, США, ООН призывают к защите гражданского населения в зоне конфликта и соблюдению международного гуманитарного права.

Евросоюз на фоне нового обострения гражданской войны в Сирии и вытеснения повстанцами правительственных войск из Алеппо призвал к деэскалации ситуации и защите мирного населения. "Европейский Союз внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Мы призываем все стороны к деэскалации и обеспечению защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также беспрепятственного гуманитарного доступа в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - говорится в заявлении дипломатической службы ЕС , обнародованном на ее сайте в понедельник, 2 декабря.

Кроме того, в документе указано, что ЕС осуждает авиаудары, наносимые Россией, поддерживающей президента Сирии Башара Асада, по густонаселенным районам. "Последняя эскалация в очередной раз показывает, что конфликт нуждается в собственном, сирийском политическом решении в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254 ", - говорится в заявлении. В данной резолюции от 2015 года подчеркивается, что конфликт в Сирии должен быть разрешен "при активном участии самих сирийцев" и что "будущее Сирии определит сам сирийский народ".

США: Американцы не участвуют в происходящем в Сирии

В аналогичном ключе высказался 2 декабря на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер . По его словам, министерство обороны США внимательно следит за событиями в Сирии, где боевики из суннитской радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной в США террористической организацией, и отряды Сирийской национальной армии ведут наступление на правительственные войска. "Учитывая значительный потенциал нанесения ущерба гражданскому населению и группам меньшинств в регионе, Соединенные Штаты, наряду с другими союзниками и партнерами, призывают к деэскалации", - подчеркнул Райдер.

Он указал также, что США по-прежнему готовы защищать и охранять своих граждан и активы, развернутые в регионе, "включая развернутые в Сирии силы, которые сосредоточены исключительно на окончательном поражении "Исламского государства" и которые по-прежнему необходимы для обеспечения того, чтобы ИГ никогда больше не смогло возродиться в Сирии". При этом Пэт Райдер отметил, что США "ни в коей мере" не задействованы в операциях, ведущихся в Алеппо и вокруг него на северо-западе Сирии.

Ранее в тот же день Госдепартамент обнародовал совместное заявление США, Германии, Франции и Великобритании с обращенным к сторонам конфликта в Сирии призывом к деэскалации.

Генсек ООН об эскалации в Сирии

2 декабря на сайте Организации Объединенных Наций было опубликовано сообщение о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш "выразил тревогу в связи с резкой эскалацией насилия на северо-западе Сирии, призвав к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к политическому процессу, осуществляемому при содействии ООН".

"Все стороны должны защищать гражданских лиц и гражданские объекты, в том числе обеспечивая безопасный проход гражданским лицам, спасающимся от боевых действий", - подчеркнул представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик .

По данным ООН, на данный момент основная водопроводная станция, обслуживающая западную часть Алеппо, не работает. Также сообщается о разрушениях инфраструктуры здравоохранения, включая ключевые больницы в Алеппо и Идлибе, из-за чего сотни пациентов остались без медицинской помощи.

В 2024 году, по оценке ООН, 16,7 млн людей в Сирии будут нуждаться в гуманитарной помощи. Это больше, чем когда-либо с начала кризиса там в 2011 году.