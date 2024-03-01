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Общественный транспорт в Германии парализовала забастовка

Сергей Куприков
1 марта 2024 г.

Во многих городах Германии 1 марта проходит забастовка работников сферы общественного транспорта. В этот же день по всей стране состоятся многочисленные демонстрации в защиту климата.

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Закрытый вход на станцию метро в Берлине
Закрытый вход на станцию метро в БерлинеФото: Rainer Keuenhof/Manngold/IMAGO

Во многих городах Германии в пятницу, 1 марта, проходит забастовка работников сферы общественного транспорта. Практически парализовано движение автобусов и городского рельсового транспорта в большинстве федеральных земель. Предупредительные забастовки, к которым призвал профсоюз Ver.di, волнами идут в Германии с начала недели, затрагивая то одну, то другую землю.

Кульминацией акции профсоюзов стала общая стачка 1 марта. В этот же день по всей ФРГ состоятся многочисленные демонстрации в защиту климата, организованные движением Fridays for Future.

Профсоюз требует сократить время работы и сохранить зарплату

Профсоюз хочет добиться улучшения условий труда для примерно 90 тысяч сотрудников транспортных предприятий. Среди требований Ver.di - сокращение рабочего времени при сохранении заработной платы, увеличение времени отдыха между сменами, большее количество отпускных дней или повышение суммы отпускных денег.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) высоко оценил тот факт, что протестные акции профсоюзов и защитников окружающей среды проходят одновременно, назвав этот союз "стратегически умным".

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