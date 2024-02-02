В Германии бастуют водители автобусов, трамваев и метро

В Германии в пятницу, 2 февраля, почти по всей стране проходят забастовки работников городского общественного транспорта. В стачке участвуют водители автобусов, трамваев и метро. Забастовка проходит на территории всех федеральных земель за исключением Баварии. По сообщению профсоюза Ver.di, из крупных городов протестное мероприятие не проводится лишь в Ахене и в регионе Мангейм-Гейдельберг-Людвигсхафен.

В самой малой по территории федеральной земле Саар забастовка началась еще накануне в 20.00 по местному времени. Протестные мероприятия завершатся преимущественно в ночь на 3 февраля, но в Берлине - уже 10 часов утра 2 февраля. В Баварии забастовки нет, поскольку в этой федеральной земле тарифные переговоры сейчас не ведутся.

Требования бастующих

Профсоюз добивается для 90 тысяч своих членов повышения зарплаты на фоне роста инфляции в Германии и улучшения условий труда. В Бранденбурге бастующие требуют повышения зарплаты на 20 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц. Помимо денег, Ver.di добивается для водителей общественного транспорта сокращения рабочего дня, увеличения пауз для отдыха между сменами и более продолжительного отпуска с соответствующей финансовой надбавкой.

В профсоюзе отмечают, что такие улучшения сделают работу водителей общественного транспорта в Германии более привлекательной и позволят сократить нехватку персонала.

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