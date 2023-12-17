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Lufthansa требует от экоактивистов 740 000 евро компенсации

Ольга Лебедева
17 декабря 2023 г.

По данным Bild am Sonntag, блокировавшим взлетно-посадочные полосы активистам "Последнего поколения" направлены требования компенсировать ущерб от отмены и задержки рейсов, а также их перенаправления в другие аэропорты.

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Полиция пытается убрать экоактивистов с территории аэропорта Дюссельдорфа
Акция "Последнего поколения" в Дюссельдорфе 13 июляФото: David Young/dpa/picture alliance

Немецкая авиакомпания Lufthansa требует от климатических активистов из движения "Последнее поколение" компенсаций на 740 тысяч евро из-за убытков, нанесенных в результате их протестных акций в ряде аэропортов Германии. Истцом выступает авиаперевозчик Eurowings от имени всех дочерних предприятий Lufthansa, пишет в воскресенье, 17 декабря, газета Bild am Sonntag.

По данным издания, ссылающегося на свои источники, некоторым ответчикам уже переданы требования об оплате компенсаций в рамках внесудебного разбирательства. Никто из них пока не заплатил требуемые суммы. При этом пять человек уже связались с авиакомпанией через своих адвокатов.

Речь идет о блокировках активистами "Последнего поколения" взлетно-посадочных полос в аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Берлина-Бранденбурга в ноябре 2022 года и июле 2023-го, которые привели к задержкам, отменам и переводам в другие аэропорты многих рейсов.

Правительство ФРГ намерено ужесточить наказания за блокаду аэропортов

Bild am Sonntag также указывает, что министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) приветствовал требования авиаперевозчиков о возмещении ущерба климатическими активистами. "Блокада аэропортов с целью помешать их работе выходит далеко за рамки законного протеста. Это не мелкие правонарушения. Люди подвергаются потенциальным рискам, а кроме того, наносится крупный экономический ущерб", - пояснил он.

По данным издания, правительство ФРГ уже разрабатывает поправки к законодательству, ужесточающие наказания за подобные протесты. "Мы хотим соответствующим образом изменить закон об авиационной безопасности. Наказания должны быть ужесточены как можно скорее", - заявил Виссинг, который уже достиг договоренности в этой связи с министрами юстиции и внутренних дел ФРГ.

Акции, которые проводят участники движения "Последнее поколение", чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую известность из-за радикальных методов. Экоактивисты обливали томатным супом шедевры живописи в крупнейших мировых музеях, обливали краской Бранденбургские ворота и ведомство федерального канцлера Германии, приклеивали себя к проезжей части на оживленных автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая графики рейсов самолетов. Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и тюремным заключениям.

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Статья Bild am Sonntag

Требования компенсаций от климатических активистов
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