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Паровые турбины на заводе в НюрнбергеФото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance
Экономика и бизнесГермания

DIW: Из-за войны в Украине ФРГ потеряет до 200 млрд евро

Ольга Лебедева
18 мин. назад

Ущерб от войны в Украине для немецкой экономики будет ощущаться еще на протяжении нескольких лет, уверен глава Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер.

https://www.dw.com/ru/glava-diw-izza-vojny-v-ukraine-germania-poteraet-do-200-mlrd-evro/a-62906765

Российское вторжение в Украину, продолжающееся уже ровно полгода, нанесет немецкой экономике ощутимый ущерб на многие годы, уверен президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). Если в начале 2022 года в Германии считали возможным рост ВВП на 4,5 процента, то сейчас - из-за войны в Украине - рассчитывают на показатель не более чем 1,5 процента, заявил Фрацшер в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, 24 августа.

"И это - только последствия в этом году", - подчеркнул глава DIW. Негативное влияние войны на немецкую экономику будет ощущаться еще ближайшие два-три года - до тех пор, пока Германия не станет действительно независимой от поставок газа из РФ, что будет возможным не ранее 2025 года, уверен эксперт. "По грубым оценкам, мы говорим о 4-5 процентных пунктах ВВП, которые потеряем", - отметил Марсель Фрацшер и пояснил, что речь идет о сумме примерно 150-200 млрд евро.

Высокая вероятность рецессии

Одновременно глава DIW отметил, что угроза рецессии в ФРГ во втором полугодии "высока и с тенденцией роста", сокращение ВВП возможно уже в текущем квартале. "Это может продолжиться осенью и в первом квартале следующего года", - предупредил экономист. Тем не менее, опасности глубокой рецессии на данный момент он не видит.

По словам Марселя Фрацшера, ситуация в немецкой экономике будет не столь драматичной, как в начале пандемии коронавируса. "Возможно, мы станем свидетелями необычной рецессии, при которой не будет роста безработицы, но значительно снизится частное потребление и тем самым уровень жизни необычайно большого числа людей", - указал он далее. При этом главной причиной рецессии будут высокие цены на энергоносители. "Это приведет к тому, что компании будут меньше инвестировать, а главное - потребители будут меньше тратить", - считает Фрацшер.

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