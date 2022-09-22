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Американский Центробанк пытается замедлить инфляцию повышением базовой ставкиФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
Экономика и бизнесСША

ФРС США вновь ощутимо повысила ключевую процентную ставку

Александр Дельфинов
1 ч. назад

Стремясь замедлить инфляцию, Центробанк США в третий раз подряд повысил базовую ставку на 0,75 процентных пункта. Теперь она находится в диапазоне 3,0 - 3,25 процента.

https://www.dw.com/ru/frs-ssa-vnov-osutimo-povysila-klucevuu-procentnuu-stavku/a-63198864

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 21 сентября, вновь ощутимо повысила ключевую процентную ставку на 0,75 процентных пункта - теперь она находится в диапазоне 3,0 - 3,25 процента.

Таким способом американский Центробанк пытается удержать рост инфляции, которая в годовом исчислении немного снизилась - с 8,5 процента в июле до 8,3 процента в августе, но по-прежнему находится на тревожно высоком уровне. Учитывая это, в ФРС не исключают дальнейшего повышения ставки, при этом столь высокий ее уровень сам по себе вызывает опасения возможного наступления рецессии.

"Мы должны преодолеть инфляцию. Я хотел бы, чтобы существовал безболезненный способ сделать это. Но его нет", - цитирует агентство AFP главу ФРС Джерома Пауэлла, который признал, что выбранный курс на высокие процентные ставки может привести к замедлению экономического роста и повышению безработицы в США.

ФРС вновь понизила прогноз роста американской экономики

Согласно текущему прогнозу экспертов ФРС, по итогам 2022 года в США ожидается лишь минимальный рост ВВП в 0,2 процента, в июне все еще предполагалось, что рост составит 1,7 процента, а мартовские ожидания составляли 2,8 процента. В 2023 году эксперты ФРС ожидают роста ВВП на уровне 1,2 процента.

Между тем, это уже пятое повышение ключевой процентной ставки в 2022 году и третье повышение на 0,75 процентных пункта подряд. Ранее, в мае, ФРС пошла на самое сильное повышение ставки за 22 года, повысив ее сразу на 50 базисных пунктов. В целом к таким радикальным мерам в борьбе с инфляцией ФРС прибегала в 1970-1980-х годах, после чего наблюдалась значительная рецессия.

На рост инфляции влияет война в Украине

В июне инфляция в США достигла уровня 9,1 процента  в годовом исчислении. Это был наиболее высокий показатель за прошедшие 40 лет, что отражает связанный с пандемией COVID-19 дисбаланс спроса и предложения, более высокую стоимость энергоносителей и масштабное ценовое давление.

Дополнительное давление на инфляцию в сторону повышения, а также давление на экономическую активность оказывает "вторжение России в Украину и связанные с ним события", говорилось в заявлении американского Центробанка.

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