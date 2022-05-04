ФРС США пошла на самое сильное повышение базовой ставки за 22 года

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 4 мая, повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,75-1 процента годовых. Очередное повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства ФРС, заявил ее глава Джером Пауэлл по итогам заседания.
В марте Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз американский Центробанк увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а повышения сразу на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.
Руководство ФРС также объявило о намерении "начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня", отмечается в сообщении.
Война России против Украины подстегивает инфляцию
По данным ФРС, инфляция, которая сейчас составляет 8,5 процента, является самой высокой за прошедшие 40 лет, что отражает связанный с пандемией COVID-19 дисбаланс спроса и предложения, более высокую стоимость энергоносителей и масштабное ценовое давление.
Дополнительное давление на инфляцию в сторону повышения, а также давление на экономическую активность оказывает "вторжение России в Украину и связанные с ним события", говорится в заявлении американского Центробанка. Также отмечается, что вызванные пандемией локдауны в Китае, вероятно, усугубят проблемы в цепочках поставок.
ФРС "стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет рассчитывает, что после адекватного ужесточения денежно-кредитной политики инфляция вернется на целевой уровень в 2%, а рынок труда останется сильным", говорится в сообщении.
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Автор: Клаудиа Ден