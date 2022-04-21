В еврозоне инфляция подскочила до рекордных 7,4 процента

В еврозоне потребительские цены выросли в марте в годовом исчислении на 7,4 процента, что стало пиковым показателем за весь период со времени введения единой европейской валюты в 1999 году, сообщило в четверг, 21 апреля европейской статистическое ведомство Eurostat со ссылкой на новые предварительные данные. Только в феврале инфляция в еврозоне составляла 5,9 процента.

Удорожание стоимости жизни в еврозоне не прекращается с лета 2021 года, но в последнее время инфляция резко ускорилась из-за войны России в Украине и жестких актикоронавирусных ограничений в Китае. В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне выросли в марте на 2,4 процента. Ранее прогнозировался рост инфляции на уровне 2,5 процента.

Взлет цен на энергию

Рост стоимости жизни был вызван, главным образом, резким взлетом цен на энергию, которые в годовом исчислении увеличились на 44,4 процента. Цены на продовольствие и деликатесы в марте подскочили в годовом исчислении на 5 процентов.

В результате среднесрочные цели Европейского Центробанка (ЕЦБ) по инфляции оказались заметно превышенными. В ЕЦБ все больше склоняются к повышению учетной ставки. Целый ряд членов правления банка дали понять о возможности повышения ставки уже в июле.

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