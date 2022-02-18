Размер имеет значение: как укротить цены на продукты питания

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Чтобы не повышать цены на продукты питания, производители все чаще уменьшают размеры упаковок, подметил российский "Коммерсант". Вот как видит новую встречу со знакомым товаром Сергей Елкин.
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