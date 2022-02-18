Размер имеет значение: как укротить цены на продукты питания

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

"Далеко не все в тюрьме". Как понимать слова Путина об уличных протестах?

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме". Эти слова президента РФ Путина кое-кто может понять как руководство к действию, опасается Сергей Елкин.