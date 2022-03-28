Война в Украине - 04.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Взрывная воронка около храма в городе Запорожье. Далее в фотохронике войны в Украине от 4 мая - прибытие в этот город людей, эвакуированных из Мариуполя, а также беженцев из других городов региона; Львов и Харьков после обстрелов; Фридрих Мерц в Ирпене; Борис Джонсон обратился к Верховной раде. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Эвакуированные из Мариуполя в центре для беженцев в городе Запорожье. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".
Реакция близких людей после прибытия из Мариуполя в центр для беженцев в городе Запорожье.
Сотрудники центра для беженцев в городе Запорожье помогают пожилой женщине, эвакуированной из Мариуполя.
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до Запорожья на легковой машине.
В центре для беженцев в городе Запорожье эвакуированным предоставляют питание, лекарства, медицинскую и психологическую помощь.
Автобусный конвой с эвакуированными из Мариуполя около города Каменское в Днепропетровской области, 3 мая.
"Мариуполь - в наших сердцах". Один из плакатов на акции солидарности с людьми, оказавшимися на временно оккупированных территориях Украины. Майдан Независимости в Киеве, 3 мая.
30-летний Леонид держит на руках своего годовалого сына Сергея во время ожидания посадки на эвакуационный рейс для гражданских в Краматорске.
Дым над электрической подстанцией во Львове после российского обстрела, 3 мая.
Место попадания российского снаряда на беговой дорожке стадиона "Динамо" в Харькове.
Ликвидация пожара в городском парке отдыха в Харькове, где после обстрела 3 мая загорелись деревянные конструкции детских аттракционов.
Глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц из Германии был потрясен увиденными разрушениями в Ирпене. Немецкий политик в ходе визита в Украину 3 мая встретился с мэром Киева Виталием Кличко и президентом страны Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил по видеосвязи на заседании парламента Украины - Верховной рады. Британский лидер, в частности, анонсировал новый пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов.
Президент США Джо Байден 3 мая посетил завод оборонного концерна Lockheed Martin в штате Алабама. Производимые здесь системы поставляются в Украину - в частности, противотанковые ракеты Javelin.
"Путина - в Гаагу, Путина - под суд". Акция немецких журналистских организаций перед консульством России в Мюнхене, приуроченная ко Всемирному дню свободы печати, 3 мая.
Участники акции перед консульством РФ в Гамбурге держат портреты с именами сотрудников СМИ, погибших за время войны в Украине. Также 3 мая в Киеве было объявлено о создании Фонда памяти погибших журналистов - для оказания помощи их семьям.
Розы - цветы украинского флага… В Милане представили программу международного фестиваля La Milanesiana 2022 года, посвященного достижениям литературы, музыки, кино и науки.
Взрывная воронка около храма в городе Запорожье. Далее в фотохронике войны в Украине от 4 мая - прибытие в этот город людей, эвакуированных из Мариуполя, а также беженцев из других городов региона; Львов и Харьков после обстрелов; Фридрих Мерц в Ирпене; Борис Джонсон обратился к Верховной раде. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Эвакуированные из Мариуполя в центре для беженцев в городе Запорожье. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".
Реакция близких людей после прибытия из Мариуполя в центр для беженцев в городе Запорожье.
Сотрудники центра для беженцев в городе Запорожье помогают пожилой женщине, эвакуированной из Мариуполя.
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до Запорожья на легковой машине.
В центре для беженцев в городе Запорожье эвакуированным предоставляют питание, лекарства, медицинскую и психологическую помощь.
Автобусный конвой с эвакуированными из Мариуполя около города Каменское в Днепропетровской области, 3 мая.
"Мариуполь - в наших сердцах". Один из плакатов на акции солидарности с людьми, оказавшимися на временно оккупированных территориях Украины. Майдан Независимости в Киеве, 3 мая.
30-летний Леонид держит на руках своего годовалого сына Сергея во время ожидания посадки на эвакуационный рейс для гражданских в Краматорске.
Дым над электрической подстанцией во Львове после российского обстрела, 3 мая.
Место попадания российского снаряда на беговой дорожке стадиона "Динамо" в Харькове.
Ликвидация пожара в городском парке отдыха в Харькове, где после обстрела 3 мая загорелись деревянные конструкции детских аттракционов.
Глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц из Германии был потрясен увиденными разрушениями в Ирпене. Немецкий политик в ходе визита в Украину 3 мая встретился с мэром Киева Виталием Кличко и президентом страны Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил по видеосвязи на заседании парламента Украины - Верховной рады. Британский лидер, в частности, анонсировал новый пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов.
Президент США Джо Байден 3 мая посетил завод оборонного концерна Lockheed Martin в штате Алабама. Производимые здесь системы поставляются в Украину - в частности, противотанковые ракеты Javelin.
"Путина - в Гаагу, Путина - под суд". Акция немецких журналистских организаций перед консульством России в Мюнхене, приуроченная ко Всемирному дню свободы печати, 3 мая.
Участники акции перед консульством РФ в Гамбурге держат портреты с именами сотрудников СМИ, погибших за время войны в Украине. Также 3 мая в Киеве было объявлено о создании Фонда памяти погибших журналистов - для оказания помощи их семьям.
Розы - цветы украинского флага… В Милане представили программу международного фестиваля La Milanesiana 2022 года, посвященного достижениям литературы, музыки, кино и науки.