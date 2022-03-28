Война в Украине - 04.05.2022

Взрывная воронка около храма в городе Запорожье. Далее в фотохронике войны в Украине от 4 мая - прибытие в этот город людей, эвакуированных из Мариуполя, а также беженцев из других городов региона; Львов и Харьков после обстрелов; Фридрих Мерц в Ирпене; Борис Джонсон обратился к Верховной раде. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.