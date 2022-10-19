Инфляция в еврозоне в сентябре выросла до 9,9 процента

Европейские статистики слегка скорректировали в сторону понижения данные о росте дороговизны в странах зоны евро. Самая высокая инфляция - на уровне 20 процентов - зафиксирована в странах Балтии и в Венгрии.

В сентябре потребительские цены в еврозоне выросли в годовом исчислении на 9,9 процента. Европейское статистическое ведомство Eurostat в среду, 19 октября, слегка скорректировало в сторону понижения - на 0,1 процента - предварительные данные об инфляции в зоне евро, обнародованные три недели назад.

В целом по Евросоюзу дороговизна выросла в среднем до уровня 10,9 процента. Самая высокая инфляция - более 20 процентов - зафиксирована в странах Балтии и в Венгрии.

В Германии жизнь подорожала на 10,9 процента

Самая низкая инфляция в прошлом месяце отмечена, согласно данным Eurostat, во Франции (6,2 процента), на Мальте (7,4), и в Финляндии (8,4 процента). В ФРГ, по данным европейских статистиков, жизнь подорожала на 10,9 процента. Между тем Федеральное статистическое ведомство Германии зафиксировало в стране инфляцию на уровне 10 процентов. Разница вызвана тем, что Eurostat использует иную методику подсчетов, чтобы сделать показатели сравнимыми на международном уровне.

В августе инфляция в 19 странах еврозоны выросла в годовом исчислении до 9,9 процента, а в целом по Евросоюзу - до 10,1 процента. Инфляция в Европе непрерывно растет с ноября прошлого года. Она ускорилась на фоне энергетического кризиса, начавшегося после вооруженного вторжения России в Украину 24 февраля.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) установил в качестве цели на среднесрочную перспективу инфляцию на уровне двух процентов. Из-за резкого удорожания жизни на фоне энергетического кризиса регулятор после долгих колебаний в сентябре повысил базовую учетную ставку сразу на 0,75 процента - до 1,25 процента.

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