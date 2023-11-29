В ФРГ резко упала инфляция и начали расти реальные зарплаты

Это еще не окончательная победа над инфляцией, но рост цен перестает быть той ключевой проблемой, которая полтора года чрезвычайно беспокоила жителей Германии, привела к существенному снижению их покупательной способности и резко снизила потребительскую активность в крупнейшей экономике Европы.

В ноябре темпы годовой инфляции в Германии резко замедлились до 3,2%, объявило 29 ноября Федеральное статистическое ведомство (Destatis) на основе предварительных данных. Всего месяц назад этот показатель составлял 3,8%, в сентябре он был на уровне 4,5%, в августе достиг 6,1%. Таким образом, всего за три месяца скорость роста цен снизилась почти наполовину.

Одновременно ведомство сообщило, что благодаря замедлению инфляционной динамики в ФРГ вот уже два квартала подряд наблюдается небольшой, но все же рост реальных зарплат. Ранее в тот же день экономический институт ifo выступил с прогнозом, согласно которому "уже в начале следующего года уровень инфляции упадет ниже 3%".

Энергия подешевела, продовольственная инфляция замедляется

Для сравнения: в октябре 2022 темпы инфляции подскочили в ФРГ до рекордных за семь десятилетий 10,4%, а по итогам всего прошлого года составили в среднем 7,9%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает оптимальным для здорового развития экономики уровень инфляции примерно в 2%.

Другое сравнение: в России Центральный банк РФ пока прогнозирует инфляцию за 2023 год на уровне 7-7,5%, хотя в данный момент она, по ряду признаков, сильно ускоряется, а "в следующем году под действием денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели и составит 4-4,5%, после чего закрепится на уровне вблизи 4%", - заявила в конце октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Иными словами, в Германии инфляция уже сейчас заметно ниже того уровня, которого к концу следующего года хотел бы добиться Банк России.

Продовольственная инфляция в Германии пока все еще высокая, но она снижается Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance

Снижение темпов инфляции в ФРГ в ноябре до самого низкого уровня с июня 2021 года (тогда годовой рост индекса потребительских цен составил 2,4%) произошло главным образом благодаря дальнейшему удешевлению энергоносителей, отметило Destatis. Оно указало также на то, что значительно медленнее, чем в предыдущие месяцы, росли цены на продукты питания, ставшие в этом году главным драйвером роста инфляции вместо энергоносителей. В ноябре продовольственная инфляция замедлилась до 5,5%. Еще в августе этот показатель составлял 9,0%, а в марте он взлетал до рекордных 22,3%.

В пользу дальнейшего замедления продовольственной инфляции говорят и свежие данные мюнхенского экономического института ifo, специализирующегося, в частности, на опросах немецких компаний. Очередное анкетирование показало, что в ноябре среди предприятий розничной торговли снизилась доля тех, которые намереваются повышать цены, причем наиболее значительное сокращение такой доли произошло в сфере розничной торговли продуктами питания. Иными словами, период бурного роста цен в немецких супермаркетах заканчивается.

В декабре помощь государства потребителям газа исказит картину

Одновременно ifo предупредил, что в декабре 2023 показатель инфляции (именно показатель, а не сама инфляция) на один месяц подскочит и, скорее всего, превысит 4%, но это будет чисто статистический эффект, поскольку в декабре 2022 года государство полностью оплатило населению ФРГ месячные расходы на газ, что временно заметно удешевило тогда потребительскую корзину.

Однако уже в начале следующего года, подчеркнул ifo, инфляция опустится ниже 3%. После пришедшего несколько часов спустя сообщения Destatis о ноябрьском росте потребительских цен на 3,2% такой прогноз выглядит весьма реалистичным. Тем более, что падение ниже уровня в три процента уже произошло в таких крупных и экономически наиболее развитых федеральных землях, как Бавария и Гессен: там инфляция составила в ноябре, соответственно, 2,8% и 2,9%.

Франкфурт-на-Майне, штаб-квартира ЕЦБ. Банк с лета 2022 года последовательно повышал свою базовую ставку, что в значительной мере способствовало замедлению инфляции во всей еврозоне Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

Замедление инфляции в Германии, в свою очередь, повышает вероятность того, что ЕЦБ не станет больше ужесточать денежно-кредитную политику в еврозоне, и увеличивает шансы на ее смягчение в следующем году. Пока многие эксперты исходят из того, что европейский Центробанк приступит к снижению своей базовой ставки в июле 2024 года, но теперь будут расти надежды, что удешевление кредитов, в том числе, и ипотеки, может начаться и раньше. Тем более, что нынешней осенью инфляция быстро замедляется и в дургих странах еврозоны.

Реальные зарплаты в Германии растут уже два квартала подряд

Поскольку постепенное снижение темпов инфляции после прошлогоднего октябрьского рекорда идет в Германии вот уже целый год, а по всей стране с тех пор увеличивались выплаты работникам, в том числе, под давлением забастовочного движения, рост реальных зарплат в ФРГ вновь стал превышать рост цен. Чисто статистически этот процесс начался еще во 2-м квартале 2023 года, когда реальные зарплаты впервые с весны 2021 года выросли, - пусть и минимально, на 0,1%. Понятно, что никто, кроме статистиков, этого не заметил, но обозначился тренд, который в 3-м квартале усилился.

Работники немецкой почты и компании экспресс-доставки грузов DHL бастовали в начале 2023 года за повышение зарплат на 15% и добились их поэтапного увеличения на 11,5% Фото: David Young/dpa/picture alliance

Как сообщило 29 ноября Destatis, номинальные зарплаты выросли в ФРГ в 3-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%, а инфляция составила за тот же период 5,7%. В результате реальные зарплаты оказались на 0,6% выше, чем были год назад. Такое статистическое увеличение покупательной способности большинство потребителей, естественно, тоже вряд ли почувствовало, но в масштабах всей страны оно вполне способно начать давать положительный макроэкономический эффект.

В любом случае, данные Destatis говорят о том, что падение покупательной способности населения Германии, вызванное энергетическим кризисом и всплеском инфляции после полномасштабного нападения России на Украину, закончилось. Так что по мере ожидаемого в начале следующего года дальнейшего замедления инфляции потребительская активность жителей ФРГ с большой долей вероятности будет возрастать. А это крайне важно, поскольку сдержанность потребителей стала одной из важнейших причин пробуксовки немецкой экономики в 2023 году.

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