В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

В Германии подешевела "молочка". Дискаунтер Aldi в среду, 7 июня, снизил по всей стране цены на более чем 50 наименований молочной продукции, причем речь, естественно, идет о постоянных ценах, не о разовой акции. А Aldi обычно задает тон на очень конкурентном немецком рынке супермаркетов: если эта сеть на длительный срок меняет ценники, ее примеру обычно следуют другие гиганты розничной торговли.

За дискаунтером Aldi последуют другие супермаркеты

В прошлом году в условиях рекордной за десятилетия инфляции супермаркеты в ФРГ только и делали, что повышали цены. Но если теперь молоко, йогурты или творог подешевели у лидера в пределах 15%, то остальным тоже придется снижать. Так, литр молока стоит теперь у Aldi вместо 1,15 евро 0,99 евро, за 250-граммовую пачку творога жирностью 20% платить надо уже не 0,99 евро, а 0,85 евро. Сеть Kaufland сообщила, что она со среды предлагает покупателям по более низким ценам свыше 350 наименований молочной продукции.

Это, разумеется, еще не конец высокой инфляции в Германии, тем более продовольственной инфляции. Не далее как неделю назад Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило, что в мае годовые темпы роста цен, согласно предварительной оценке, составили 6,1%. И хотя это на целый процентный пункт меньше, чем в апреле, когда были зафиксированы 7,2%, это все еще намного выше тех 2%, которые считаются оптимальным уровнем инфляции.

Германия, март 2023. Полки с сырами и молочной продукцией в супермаркете Фото: Martin Wagner/IMAGO

К тому же произошедшее замедление, указало Destatis, в значительной мере объясняется низкими темпами роста розничных цен на энергоносители, которые по сравнению с высокой базой мая 2022 выросли только на 2,6% и тем самым существенно медленнее, чем общий показатель инфляции. Иными словами, благодаря значительному удешевлению оптовых, биржевых цен на нефть и особенно на газ розничные цены на энергию почти что перестали разгонять инфляцию.

Чего никак не скажешь о ценах на продукты питания. Согласно тому же сообщению Destatis, темпы продовольственной инфляции составили в мае 14,9%, то есть были в два с лишним раза выше, чем общий показатель инфляции. Так что снизившиеся цены на молочную продукцию - это пока только первые ласточки, предвещающие удешевление еды. Первые, но не единственные.

Lidl снизил цены на сыр собственной торговой марки

Другой пример: растительные масла. В прошлом году ажиотажный спрос из-за опасений, что мировой рынок лишится такого крупного поставщика, как Украина, привел к скачку цен на подсолнечное и рапсовое масла, а частично и к их дефициту. Даже у дискаунтеров один литр стоил тогда 4,99 евро. Однако нынешней весной цены опустились до 1,89-1,99 евро, что уже сравнительно близко к уровню двухлетней давности в 1,39 евро. Однако на уровень до всплеска инфляции многие цены вряд ли уже вернутся. Впрочем, зарплаты и пенсии в Германии с тех пор ведь тоже существенно выросли.

В марте 2022 в этом супермаркете вообще не было рапсового масла за 1,79 евро. Теперь оно есть за 1,99 евро Фото: MiS/IMAGO

А 24 апреля цены на сыр во всех своих 3200 супермаркетах в Германии снизил гигант немецкой розничной торговли дискаунтер Lidl (ему же принадлежит сеть Kaufland). Так, 400-граммовые упаковки сортов Эдам, Гауда и Тильзитский вместо 3,49 евро стали стоить 2,99 евро (снижение на 14,5%). Речь, уточним, идет о сырах собственной торговой марки данного дискаунтера - Milbona. А Aldi, соответственно, снизил теперь цены на молочную продукцию своей торговой марки Milsani.

Понятно, что в тех же самых супермаркетах продукция под "громкими" брендами других производителей обычно стоит дороже. Хотя и этим представителям пищевой промышленности, скорее всего, рано или поздно придется задуматься о снижении. Ведь опросы показывают, что в условиях высокой инфляции немецкие потребители стали чаще предпочитать торговые марки дискаунтеров брендам именитых фирм.

Ценовой конфликт торговцев и именитых пищевиков

Это усилило позиции сетей супермаркетов на переговорах с производителями фирменной продукции, пытающихся продавить более высокие цены, которые розничные торговцы, особенно дискаунтеры, считают неприемлемыми для своих клиентов и для своего имиджа торговых предприятий с низким уровнем цен.

Один из нашумевших примеров - отказ Lidl продолжать сотрудничество с культовым немецким производителем сладостей Haribo, пока тот не снизит оптовые цены до "адекватного уровня", как выразился глава компании Lidl Deutschland Кристиан Хертнагель (Christian Härtnagel). До тех пор дискаунтер продает по более низким ценам схожие сладости, которые выпускает под собственной торговой маркой.

По тем ценам, которые требует производитель мармеладных мишек Haribo, дискаунтер Lidl закупать их не будет Фото: Ulrich Wagner/IMAGO

Аналогичный пример - отказ сетей супермаркетов Edeka и Rewe и их дочерних компаний, дискаунтеров Netto и Penny, закупать продукцию американского гиганта пищевой промышленности Mars с его брендами M&M's, Bounty, Snickers, Twix и, естественно, Mars, поскольку тот требует за свои сладости, по мнению немецких торговцев, "марсианские цены". Вполне возможно, что эти популярные бренды теперь надолго исчезнут с полок крупнейших немецких магазинов, но подобные ценовые конфликты по меньшей мере сдерживают продовольственную инфляцию.

А она в любом случае будет замедляться, уверен генеральный директор объединения немецких предприятий продовольственной торговли BVLH Франц-Мартин Рауш (Franz-Martin Rausch). 7 июня он заявил изданиям Mediagruppe Bayern, что ждет в ближайшем будущем постепенного снижения цен на продукты питания в супермаркетах. Он объяснил это "нормализацией ситуации с ценами производителей", напомнив, что в прошлом году из-за войны в Украине "значительно подорожали" и сырье, и энергия, и упаковочные материалы. Это вызвало эффект домино и "повышение цен по всей цепочке создания добавленной стоимости".

Подешевевший дизель способствует снижению цен

Но теперь сырье и энергия дешевеют, особенно дизельное топливо, столь важное как для грузового автотранспорта сетей супермаркетов, так и, кстати, для сельхозтехники фермеров.

7 июня Общегерманский автомобильный клуб ADAC опубликовал очередную еженедельную сводку динамики цен на автозаправках ФРГ, из которой следует, что цены на дизель вновь снизились. Если осенью прошлого года литр стоил на пике в среднем 2,147 евро, а в январе этого года - 1,858 евро, то теперь, в первую неделю июня, его можно было купить за 1,579 евро. В условиях острой конкуренции на немецком рынке продовольственной торговли столь сильное удешевление горючего непременно должно будет благотворно отразиться и на розничных ценах.

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