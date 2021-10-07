В Латвии открылись первые магазины Lidl

Первые 15 магазинов немецкой торговой сети Lidl открылись в Латвии в четверг, 7 октября. По сообщениям местных СМИ, в Риге и восьми других городах страны выстроились огромные очереди перед новыми супермаркетами.

Глава латвийского подразделения Lidl Якоб Йозефсон (Jakob Josefsson) сообщил агентству dpa в Риге, что немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров инвестировала более 200 миллионов евро для выхода на рынок Латвии, создав в стране свыше двух тысяч новых рабочих мест. В ближайшие пять лет, по его словам, планируются дальнейшие инвестиции в размере до нескольких сотен миллионов.

Немецкая компания в течение нескольких лет готовилась к выходу на латвийский рынок. Отраслевые эксперты теперь ожидают усиления и без того высокой конкуренции в секторе розничной торговли страны.

Латвия стала второй страной Балтии, где Lidl осуществляет свою деятельность. В 2016 году компания вышла на рынок Литвы. Сейчас ведутся подготовительные работы и в Эстонии. "Восемь магазинов строятся, и еще несколько находятся на стадии планирования", - сказал Йозефсон.

Смотрите также: