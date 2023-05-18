Институт DIW: Инфляция в Германии достигла пика

Инфляция в ФРГ, вероятно, достигла пика, но цены останутся на текущем уровне, считает экономист DIW. Рост цен в стране в апреле замедлился второй месяц подряд.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) видит изменение инфляционной тенденции в Германии. "Мы, вероятно, достигли пика инфляции. Начался поворотный момент", - сказала заместитель начальника отдела макроэкономики DIW Керстин Бернот (Kerstin Bernot) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в четверг, 18 мая.

По словам Бернот, это не означает, однако, что цены теперь повсеместно падают. "Это означает лишь то, что цены не будут продолжать расти. Нам нужно привыкнуть к текущим ценам", - отметила она.

В то же время Бернот выступила против торможения роста цен на продукты питания. "В принципе, конкуренция является ключевым фактором. Ценовое торможение имеет смысл только на рынках, где конкуренция не работает. Но оно должно быть последним средством", - сказала экономист DIW.

Инфляция в ФРГ в апреле замедлилась до 7,2 процента

Инфляция в Германии в апреле замедлилась второй месяц подряд, но остается на высоком уровне. Потребительские цены в ФРГ в прошлом месяце выросли на 7,2 процента в годовом выражении, сообщило 10 мая Федеральное статистическое ведомство, подтвердив тем самым свои первые оценки, сделанные в конце апреля. Месяцем ранее - в марте - повышение цен составило 7,4 процента.

Основной причиной нового роста стоимости жизни в Германии в апреле стало дальнейшее удорожание продуктов питания, хотя и не столь значительное, как прежде. Особенно сильно повысились цены на молочные продукты (34,8 процента), хлеб (21,3), рыбу (19,7) и сахар (19,6 процента).

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