Инфляция в Германии в мае снизилась до 6,1 процента

Статистики зафиксировали самый низкий уровень инфляции в ФРГ с марта прошлого года. На ситуацию позитивно повлияло снижение цен на топливо, в то же время продовольствие продолжало стремительно дорожать.

Уровень инфляции в Германии на фоне снижения цен на бензин и введения единого проездного стоимостью 49 евро в месяц в мае сократился до самого низкого показателя с марта прошлого года. Потребительские цены в ФРГ в мае повысились в годовом исчислении в среднем на 6,1 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 31 мая, в рамках первого прогноза.

Только в апреле инфляция в Германии еще составляла 7,2 процента. По мнению статистиков, на ситуацию особенно позитивно повлияли цены на энергоносители. Они увеличились в среднем лишь на 2,6 процента (в апреле - на 6,8 процента), а топливо на автозаправках во многих федеральных землях даже подешевело.

Позитивный эффект имело и введение в мае единого проездного билета, поскольку это позволило почти десяти миллионам жителей ФРГ сократить расходы на транспорт. Правительство ФРГ назвало снижение инфляции в мае позитивной тенденцией. "Драйверы инфляции снова ослабли, особенно цены на энергию", - отметил представитель министерства экономики ФРГ.

Рост цен на продовольствие

В то же время цены на продовольствие в Германии продолжали стремительно расти, пусть и не столь быстро, как прежде. В мае они вновь увеличились на 14,9 процентов (в апреле +17,2 процента). Услуги подорожали в среднем на 4,5 процентов (в апреле +4,7).

Примечательно, что в Баварии и Саксонии турпоездки с предварительной оплатой расходов подорожали на 13,6 процента. По мнению экономистов, это свидетельствует о том, что "немцы после пандемии снова хотят наслаждаться жизнью и отдыхать по полной несмотря на осложнение ситуации с финансами".

Смотрите также: