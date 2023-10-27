Центробанк РФ в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку

Российский регулятор ужесточил политику сильнее, чем ожидал рынок. Ключевая ставка была повышена с 13 до 15 процентов годовых.

Российский Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов - с 13 до 15 процентов годовых. В сообщении, обнародованном на сайте Банка России в пятницу, 27 октября, говорится, что принятое решение обосновано необходимостью принять меры "для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4 процентам в 2024 году".

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее", - указал регулятор, добавив, что потребуется "продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике".

Вслед за пересмотром ключевой ставки в сторону повышения российские банки, как правило, поднимают ставки по рублевым вкладам.

Четвертое подряд повышение ключевой ставки

Это уже четвертое повышение ключевой ставки подряд - к ужесточению политики ЦБ перешел в июле и один раз даже повышал ставку на внеплановом заседании. Эксперты прогнозировали повышение ставки по итогам заседания совета директоров Банка России, но полагали, что оно не превысит 14 процентов годовых.

Предыдущий раз Банк России повышал ключевую ставку 15 сентября. Тогда она выросла на 100 базисных пунктов - до 13 процентов. Повышение ставки тогда тоже объясняли необходимостью замедлить инфляцию.

За месяц до этого Банк России повышал ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12 процентов годовых. А в июле ставка была увеличена на 100 базисных пунктов - до 8,5 процента. До этого Банк России более года лишь снижал ставку после того, как в феврале 2022 года после начала вторжения войск РФ в Украину поднял ее с 9,5 до 20 процентов.

Смотрите также: